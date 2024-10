Sala IV halla vicio en proyecto contra capitales sin origen lícito aparente, pero es subsanable

La Sala IV encontró un vicio de inconstitucionalidad en un proyecto que permitiría al Ministerio Público solicitar el congelamiento de capitales sin origen lícito aparente, cuando sean sospechosos de haberse generado a partir de actividades ilícitas.

El alto tribunal señaló que la iniciativa no garantiza en forma adecuada el derecho de defensa ni el debido proceso. No obstante, los magistrados no encontraron problemas en los demás aspectos del texto, por lo que es subsanable.

La Ley de Secuestro de Capitales de Origen Ilícito Aparente fue aprobada por el Congreso en primer debate a finales de agosto pasado. Inicialmente, el expediente había sido avalado en mayo pasado, pero fue devuelto para hacerle varias modificaciones.

“Por unanimidad, los magistrados no hallaron inconstitucionalidad alguna en la mayoría de los aspectos consultados. En este sentido, es legítimo que la fiscalía requiera medidas cautelares anticipadas y provisionales antes de presentar una denuncia, y se destaca el control jurisdiccional para autorizarlas “cuando hubiere elementos suficientes para determinar, con grado de probabilidad, que los bienes y productos financieros de interés pueden ser distraídos u ocultados”, reza el pronunciamiento de la Sala IV.

Además, la Sala reiteró que en su jurisprudencia ha descartado alguna transgresión al principio de inocencia en cuanto a la carga probatoria.

Asimismo, en los términos consultados, según la Sala IV, no se hallaron inconstitucionalidades en lo concerniente a la supuesta infracción al principio de razonabilidad y proporcionalidad, ni con relación a la notificación a personas jurídicas regulada.

Los diputados aprobaron, en agosto, la nueva versión del proyecto que permitiría secuestrar capitales sin origen lícito aparente, pero la Sala IV señaló un vicio de inconstitucional que puede ser subsanado. La imagen corresponde a la sesión del plenario legislativo del pasado 2 de setiembre. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Noticia en desarrollo...