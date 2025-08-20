Política

Laura Chinchilla critica a diputados: ‘Si Costa Rica no persigue capitales emergentes, será muy difícil derrotar al crimen organizado’

La expresidenta reclamó que, mientras claman por supuesta afectación del plan para secuestro de capitales sospechosos, diputados callan por embargos a denunciantes

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, criticó fuertemente a los diputados de cuatro fracciones legislativas que se opusieron al proyecto para secuestrar capitales del crimen organizado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura ChinchillaCapitales del crimen organizadoSecuestro de capitalesCapitales sin origen lícito aparente
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.