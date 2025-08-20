Laura Chinchilla critica a diputados: ‘Si Costa Rica no persigue capitales emergentes, será muy difícil derrotar al crimen organizado’

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, criticó fuertemente a los diputados de cuatro fracciones legislativas que se opusieron al proyecto para secuestrar capitales del crimen organizado.

La exmandataria hizo los cuestionamientos en audiencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, el jueves pasado, un día después de que 17 congresistas votaron en contra de ese proyecto de ley y lo dejaron en el limbo.

Se trata de la iniciativa que otorga a las autoridades judiciales la facultad de secuestrar capitales sin origen lícito aparente, como medida cautelar, anticipada y provisional, contra sospechosos de crimen organizado.

Laura Chinchilla critica a diputados por voto negativo a plan para secuestrar capitales al narco

El expediente necesitaba el voto afirmativo de 38 legisladores, en segundo debate, para convertirse en ley. Esos 17 congresistas que votaron en contra fueron los chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR).

Si nadie gritó, o muy pocos gritaron, porque se puso una medida precautoria contra un influencer que habló en contra de una empresa y le congelaron todos los bienes, no veo por qué en materia de crimen organizado se hizo el alboroto que se hizo. — Laura Chinchilla, expresidenta de la República

La iniciativa quedó en el limbo porque el jefe de fracción de la Unidad, Alejandro Pacheco, presentó una moción de revisión que fue aprobada con 24 votos a favor y 15 en contra.

Esa revisión permite que se repita la votación en segundo debate, pero el plenario no ha podido volver a esa discusión, porque ese órgano parlamentario está centrado en el plan sobre jornadas extendidas de trabajo 4-3.

“A mí me dolió mucho ver que, otra vez, la Asamblea Legislativa paralizó ese expediente sobre capitales emergentes. A mí me tocó presentar la primera ley de crimen organizado del país, donde ya venía la figura de capital emergente”, recordó Chinchilla.

La expresidenta comentó que, ya que la medida no se ha podido aplicar, los diputados pueden ponerle algunas medidas de salvaguarda para que ciertos sectores no se vean afectados indebidamente por ese secuestro de capitales.

“Si Costa Rica no se pone las pilas con la persecución de los capitales emergentes, va a ser muy difícil derrotar al crimen organizado”, criticó la exmandataria.

Chinchilla pidió a los diputados centrarse en el control de lavado de activos y capitales emergentes. “Si nadie gritó, o muy pocos gritaron, porque se puso una medida precautoria contra un influencer que habló en contra de una empresa y le congelaron todos los bienes, no veo por qué en materia de crimen organizado se hizo el alboroto que se hizo”, mencionó la expresidenta de la República.