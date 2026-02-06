Revista Dominical

Vanessa Castro: ‘El PUSC va a tener que barrer para afuera a algunas personas’

El Partido Unidad Social Cristiana, otrora dominante, colapsó hasta llegar a una sola diputada. La legisladora Vanessa Castro reconoce que los votantes castigaron los errores de su bancada y considera que ‘aún falta gente por salir’ del PUSC

Por Roger Bolaños Vargas
La diputada Vanessa Castro entiende por qué los costarricenses castigaron al PUSC con darle apenas una curul.
La diputada Vanessa Castro entiende por qué los costarricenses castigaron al PUSC con darle apenas una curul. (Jose Cordero/La Nación)







