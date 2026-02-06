Vanessa Castro: ‘El PUSC va a tener que barrer para afuera a algunas personas’

La diputada Vanessa Castro entiende por qué los costarricenses castigaron al PUSC con darle apenas una curul.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dominante por cuatro décadas en la política nacional, llega a su fracción más pequeña en mayo: una sola diputada, Abril Gordienko. Las semillas de ese colapso se fueron sembrando desde el inicio de gobierno, y si hay alguien que lo reconoce es la actual legisladora Vanessa Castro.

Conversamos con Castro sobre el colapso del PUSC, la realidad del partido, y lo que recomienda para Abril Gordienko. La congresista reconoce que los votantes castigaron a los partidos que no fueron críticos durante el último periodo, y sostiene que “aún falta gente por salir” de la agrupación socialcristiana.

— La fracción del PUSC va a ser unipersonal a partir de mayo. ¿Qué conclusiones saca, en general, y en particular para su partido y su fracción?

— Efectivamente el electorado castigó a los partidos que no habían sido críticos durante estos años que fuimos diputados. Eso es parte de lo que sucedió al PUSC.

“Varios de mis compañeros siempre han sido del criterio de que no había que atacar mucho al gobierno, pero confundían el concepto de atacar con el concepto de control político. Constitucionalmente, el diputado tiene dos funciones, que son hacer leyes y ejercer control político, y el control político es una misión por los frenos y contrapesos.

“Creo que las fracciones que no hicieron ese freno y contrapeso, esa función, fueron castigadas y entre esas mi partido”.

— Usted se distanció de algunas personas de su partido. Leslye Bojorges no solo renunció a la fracción, sino también al partido y le dio la adhesión al oficialismo. ¿Cómo analiza el futuro de la fracción y del partido?

— El partido tiene un ambiente retador de cara a lo que viene. Tiene que realizar un análisis de dónde se cometieron errores y qué es lo positivo. De conformidad con eso, construir lo que venga por delante.

“El partido va a tener una representante en la Asamblea Legislativa, eso creo que es tremendamente positivo. A veces, de los 57 diputados, hay cinco o más que no tienen mucha incidencia o su participación no es notoria. Creo que aunque nosotros llevemos solo una diputada, como doña Abril Gordienko, va a pesar por muchos diputados”.

— Señala que desde su punto de vista algunos diputados de su fracción debieron ser más protagónicos en el control político. De cara a este nuevo periodo, ¿qué le recomendaría a Gordienko?

— Que no olvide esa función fundamental de los diputados porque si bien tuvimos una votación baja, sí tenemos que tener presente (...) que hay otro 50% de la población que piensa diferente y que vivimos en un país democrático donde pensar diferente no se castiga ni se debe castigar.

“Doña Abril Gordienko tiene que lograr esos equilibrios y y ejercer un control político constructivo, pero un control político crítico y de cara, sobre todo, a las poblaciones vulnerables”.

— En muchas ocasiones a lo largo de 4 años usted se ha sentido sola, ha pasado por momentos muy difíciles en la Asamblea Legislativa. Ahora, doña Abril va a estar sola en su fracción...

— Primero hay que saber que uno está ahí como diputado siempre solo, aún cuando venga con muchísimos otros compañeros, porque en realidad la misión y la función de un diputado es muy individual y luego está la que se construye con la fracción.

“A doña Abril le tocará también estrechar muchísimos lazos de amistad. O sea, los diputados tenemos un vestido que es nuestra función, pero también somos personas, y tiene que desarrollarse amistades, camaradería, pero sobre todo tienen que establecerse puentes y no solamente con el resto de la oposición, sino también con el gobierno.

“Es lo que ha fallado en este periodo, pero no del lado nuestro, sino del gobierno para acá, donde incluso no hemos contado con un ministro de la Presidencia”.

En la fotografía el presidente Rodrigo Chaves junto al diputado y ex miembro del PUSC (que anunció su adhesión al chavismo), Leslye Bojorges, y la también diputada socialcristiana, Daniela Rojas. (Perfil de Facebook de Leslye Bojorges/Perfil de Facebook de Leslye Bojorges)

— Durante estos últimos meses ha sido muy notorio el liderazgo de Juan Carlos Hidalgo en el PUSC. ¿Cómo se mantiene el partido en general de cara al futuro?

— Con Juan Carlos he podido hablar poco, pero sin duda le tocará ejercer un liderazgo. Sí creo que tienen que surgir muchos otros de cara a la construcción y a la renovación de la idea y del concepto socialcristiano.

“Es algo muy válido para mí, que está todavía muy vigente y alrededor de eso tienen que construirse liderazgos fuertes, que comprendan muy bien el concepto de socialcristianismo, no tanto como una ideología, sino como un deber y una serie de principios y valores. Espero también que surjan muchísimos liderazgos jóvenes.

“En el partido, como los partidos tradicionales, hemos tenido el problema de que no se sienten muy identificados y en eso hay que trabajar, y en la formación y capacitación”.

— ¿Usted ve que dentro del PUSC haya una fuerza de jóvenes que venga desde abajo?

— Sí, sí, pero todavía es pequeña y hay que construirla. Y hay que construirla con formación y capacitación, vuelvo a insistir, porque yo soy producto de eso. Yo estoy hace 13 campañas, o sea, yo entro a los 12 años al partido. ¿Cuál es la clave? No venía de familia política ni venía de nada en especial más que de un distrito del cantón de Goicochea.

“¿Cuál fue la clave? Que a mí me capacitaron, me formaron en la parte ideológica, pero también en liderazgo. En mi condición de mujer me dieron los elementos y las herramientas, gracias a doña Lorena de Rodríguez en el año 88, que trajo toda una corriente donde nos dio mucha fuerza a las mujeres para que participáramos y de ahí surge lo que yo hoy día hablo de que las mujeres no solo debemos participar, sino alcanzar el poder. Eso es importantísimo”.

La diputada Vanessa Castro es socialcristiana desde sus 12 años, pero eso no evita que sea crítica con el partido. (Jose Cordero/José Cordero)

— ¿En qué debería cambiar el partido a lo interno, incluso en lo ideológico, para amoldarse a la nueva época y además atraer a nuevas personas?

— Claro, es muy interesante porque yo por eso le insistí que no hablaba de una ideología, sino de una manera de pensar, aunque en el fondo lógicamente el socialcristianismo es una ideología. Creo que trasciende en muchos principios y valores, y en una serie de pensamientos y formas de ejercer el poder.

“Así que la esencia debe ser la misma, solamente que tenemos siempre que estar pensando cómo llevar eso a la práctica de los problemas reales. Imagínese el reto que tenemos, por ejemplo, con la inteligencia artificial.

“Eso en esta campaña no se habló, no fue tema. No fue un tema de discusión y yo creo que va a ser lo que viene hacia adelante en este gobierno y en el mundo entero. El reto de la inteligencia artificial va a transformar nuestras vidas y va a pasar transversalmente por todos los temas de la sociedad. Sobre todo educación”.

— Doña Vanessa, ¿será que el PUSC ha fallado en hacer un filtro correcto de ver en quién confiar para puestos de poder? Uno de sus últimos diputados y ex precandidato presidencial, Erwen Masís, pasó de ser una persona activa en el partido a renunciar y ahora ser cercano al gobierno de Rodrigo Chaves, nombrado en el BCIE. La Nación acaba de publicar que estuvo el domingo con la campaña de doña Laura Fernández... ¿Están fallando en ese filtro de ver a quién darle cabida ahí?

— Sí, sí, se ha fallado muchísimo. Lo que no significa que un partido se debe cerrar y menos el Partido Unidad. El pensamiento social cristiano no debe jamás cerrarse a recibir muchísimas otras personas e insumos.

“Pero sí definitivamente tiene que haber filtros en este país, no solo en el Partido Unidad, sino en el resto de los partidos. Tenemos que ser mucho más exigentes con los candidatos.

“El filtro ético no deja de ser importante, por supuesto, su vida privada, y el filtro de los procesos judiciales penales y de toda índole. De alguna manera hay que hacerle un estudio a cada persona porque no puede seguir llegando gente que no tiene el entendimiento de que venimos a un puesto público a servir y no servirnos”.

Erwen Masís, que fue diputado y precandidato presidencial del PUSC, ahora es cercano al presidente Rodrigo Chaves y su sucesora Laura Fernándes. En la fotografía aparece en la celebración del triunfo de Fernández el 1.º de febrero. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

— Después de tanto, después de su segundo periodo como diputada, después de pasar por momentos difíciles en los cuales usted ha exclamado que incluso no se sintió respaldada por su fracción, ¿se sigue sintiendo socialcristiana y sigue siendo parte del partido?

— Yo me sigo siendo sintiendo socialcristiana. Desde pequeña me inculcaron la ideología; más que inculcármela, fue mi crecimiento lo que hizo que me acercara plenamente y me identificara. Al día de hoy estoy más orgullosa que nunca de esos principios y valores de solidaridad, de igualdad. Son fundamentales hoy día en la sociedad.

“Me duele mucho que un partido socialcristiano no ha gobernado en los últimos veintiresto de años y creo que que es necesario, incluso a nivel del mundo uno ve que los principios y valores socialcristianos se mantienen con validez, tal vez no ya en campañas electorales, pero sí vale la pena como pensamiento y yo me siento profundamente orgullosa de ellos, sin que por eso me cierre.

“Yo soy tremendamente amplia para entender los nuevos tiempos, y sé que estamos ante retos y cambios absolutamente gigantes en el mundo y que los políticos especialmente tenemos que entender eso y acomodarnos”.

Castro afirma que ahora volverá a su trabajo como abogada, pero siempre estará anuente a colaborar con el PUSC y el país. (Jose Cordero/José Cordero)

— ¿Ha tenido oportunidad, doña Vanessa, de hablar con Juan Carlos Hidalgo y de consultarle a él sobre su permanencia en el partido? ¿Ve un futuro en la permanencia don Juan Carlos?

— No he podido tener una conversación de fondo porque lógicamente él ha tenido que atender sus temas posteriores, y yo la Asamblea. Únicamente nos cruzamos por el WhatsApp saludos, cariños y aprecio.

“Recordemos que don Juan Carlos fue candidato a diputado junto con Carlos Felipe (García, diputado actual) y conmigo en San José. Dimos una pelea muy grande durante más de tres años como compañeros. Lloramos juntos, reímos juntos, así que en este momento nuestra cercanía ha sido de aprecio, cariño y solidaridad.

“No estoy clara si él va a querer seguir su vida internacional o dentro del partido, pero respetaré cualquier decisión que tome”.

— ¿A usted le gustaría que él siga?

— Como compañero, por supuesto que quisiera que todos siguiéramos juntos (Pausa). No todos, no todos. Pero sí quisiera que algunos con los que tengo la claridad de que son personas correctas, sí me gustaría. Juan Carlos es una buena persona, una persona que demostró una gran capacidad.

Vanessa Castro y Juan Carlos Hidalgo se saludan en una asamblea del PUSC en 2022.

— No le voy a exigir que me precise nombres, si usted quiere decirlo, perfecto, pero, ¿falta gente por salir de la Unidad Social Cristiana?

— Sí, todavía hay gente que tiene que salir. Espero que muchos vengan a sustituir y que entren. La clave de un partido es que crezca y se barre para dentro, ese es otro principio básico.

“Sin embargo, sí creo que en este momento esa barrida para dentro va a tener que ser para fuera para algunas personas. Tenemos que ser quisquillosos, ser exigentes en el tema ético”.

— Usted ha sido dos veces diputada y aunque ahora deja el argo, es una persona con liderazgo en el PUSC. ¿Se ve liderando ese proceso de barrer para afuera y de ser exigentes?

— Yo tengo que regresar, como dicen popularmente, a la búsqueda del arroz y los frijoles. Eso nos toca a los que ocupamos una función pública y no dependemos de la política, sí del trabajo. Yo soy abogada y tengo que volver a trabajar.

“Estaré donde verdaderamente la gente y el país lo necesiten. En eso sí estoy clara, porque uno puede decir mucho ‘me voy a quedar en lo privado’, y mi intención tiene que ser ir a trabajar en mi oficina legal, pero yo evidentemente soy de las que, si el país lo ocupa, ahí estaré para servir”.

En la imagen Vanessa Castro observa a uno de los diputados más cercanos a ella, Carlos Felipe García (izq.), mientras este es felicitado por el frenteamplista Antonio Ortega tras ganar la postulación a la secretaría del directorio legislativo.

— ¿Qué tiene que cambiar el partido desde dentro para que la gente que está en la agrupación sea fiscalizadora y haga control político?

— Hay que ser muy consecuente y yo creo que tanto Carlos Felipe (García, diputado actual), como el mismo Alejandro (Pacheco, también diputado), hemos sido consecuentes y la gente lo reconoce. Lógicamente nos tapan una serie de temas adicionales.

“Esto tiene que ver con la selección de la gente, lo que pasa es que siempre se va a colar alguien, porque somos grupos humanos y en todo grupo humano hay gente que no tiene las mejores intenciones”.

— ¿Empatiza con el electorado que castigó al PUSC?

— Sí, yo lo entiendo porque uno tiene una responsabilidad cuando llega como diputado a la Asamblea Legislativa. Creo que muchos llegan a la Asamblea para otras cosas y no se ubican en lo que uno debe ser.

“Yo respeto que lleguen a manejar sus asuntos, a ver sus temas. Lo que soy tremendamente crítica es porque no son valientes de externarlo desde un primer momento, sino que se quedan en una ambivalencia. La ambivalencia no se puede dar, no es buena para el país y para la responsabilidad que tenemos.

Castro reconoce que le duele ver que el PUSC llegará a 24 años sin gobernar. (Jose Cordero/José Cordero)

— Usted ha sido dos veces diputada, y como vimos en el próximo Congreso, Pueblo Soberano tendrá 31 diputados, suficientes para una mayoría simple pero no calificada, eso tiene muchas implicaciones. ¿Qué evaluación hace de eso?

— Pasa mi evaluación por algo que que pocos dicen, y es que una mujer va a llegar a la Presidencia de la República, no puedo dejar de referirme a eso, que debe ser motivo de orgullo. Doña Laura llega con una gran responsabilidad de que su gobierno sea muy de ella.

“Las mujeres somos muy diferentes al hombre en muchísimas cosas, y para gobernar debemos serlo más, porque ha faltado ese 50% de elementos dentro de un liderazgo para gobernar.

“Yo espero que doña Laura refleje esa condición de mujer, de mayor sensibilidad, y ejerza un gran liderazgo sobre esas 31 personas para que hagan las cosas bien por el país, porque estamos todos en esta Costa Rica y la gente merece no dos Costa Ricas, como se ven hoy día, sino una.

“Doña Laura tiene que trabajar y ser líder porque esta Asamblea Legislativa que viene es histórica, porque trae más mujeres que hombres. Como mujeres tenemos la responsabilidad de demostrar que debemos acceder al poder constantemente”.

Laura Fernández, ahora presidenta electa, durante una de sus comparecencias ante los diputados de la Asamblea Legislativa. (Marvin Caravaca)

— Además, con 31 diputados, esta bancada será la más grande de un partido de gobierno desde 1982 (44 años). Tienen la enorme oportunidad y responsabilidad de hacer cambios realmente fuertes.

— Claro, cambios que vengan en beneficio de todos. Que no sea que bajen de precios los carros nuevos y los tiquetes de avión, pero no baja la carne molina ni el tomate. Tenemos que trabajar para esas dos Costa Ricas.

— Además, doña Vanessa, ¿tener 31 diputados podría hacer pensar que se puede solo? Estamos hablando del parlamento, donde se llega a hablar.

— La democracia implica el ejercicio de los frenos y contrapesos, y tener 31 es una gran responsabilidad, se pueden hacer muchas cosas buenas, pero no debemos olvidar que hay otra representación importante, una oposición que también representa ese 50% de la población que no votó por el gobierno, sino que es oposición.

“Hay que lograr equilibrios y el gobierno es el primero que debe tratar de buscar esos equilibrios, no embriagarse de poder, es lo peor que puede sucederle a una persona. Yo espero que doña Laura como mujer entienda que no puede embriagarse de poder, que nadie gana con gritos, con insultos, con amenazas, o sea, que así no se camina en un país.

“Y yo espero, porque ella también es una persona que entiende de fe y de temas espirituales, eso no debe ser una retórica nada más, sino que se debe llegar al ejercicio de la función que se tiene”.

— Gran parte del futuro del PUSC posa sobre los hombros de doña Abril Gordienko, y el trabajo que haga en los próximos 4 años definirá lo que pase con un partido de más de cuatro décadas. ¿Usted lo ve así?

— Sí, pero espero que alrededor de ella haya muchísimas gente. Yo me he ofrecido para apoyarla, yo como ciudadana, porque esto de los puestos es un sombrero que se pone y se quita cada 4 años.

“Abril es una buena persona, una persona inteligente, capaz, y estoy segura de que su incidencia y su impacto va a ser por muchos diputados. Ella es una sola, pero vamos a ser muchos y va a tener el apoyo de muchas personas”.