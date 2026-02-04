‘Es una pésima señal’: Diputados cuestionan nombramiento de presidenta electa Laura Fernández como ministra de la Presidencia

Rocío Alfaro, Kattia Cambronero, Vanessa Castro, Eliécer Feinzaig y Óscar Izquierdo reaccionaron al nombramiento de la nueva presidenta como ministra de Rodrigo Chaves.

Los diputados reaccionaron con sorpresa y preocupación ante el nombramiento de la presidenta electa, Laura Fernández, como ministra de la Presidencia de Rodrigo Chaves para los últimos tres meses del gobierno, y después de que ese puesto estuvo vacante por más de un año.

Voceros de Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista no solo destacaron lo inusual de la designación, sino también la señal de “sometimiento” que se envía de parte de la mandataria electa.

La vicepresidenta del Congreso, la socialcristiana Vanessa Castro, comentó que uno quisiera que la experiencia fuera positiva, que signifique generación de puentes y de diálogo, y no que “en realidad el poder lo sigue teniendo Rodrigo Chaves”.

“Me parece una señal confusa, quisiera pensar que está bien, pero me deja preocupaciones”, añadió Castro, quien recordó que, entre 2008 y 2012.

El jefe de la fracción del PLN, Óscar Izquierdo, puntualizó que no solo le agarró tarde al presidente para designar una persona en el Ministerio de la Presidencia, sino que también es incomprensible que lo haga con la presidenta electa.

“No sé si lo que quiere es demostrar poder. Espero que ella sea eficiente en estos meses, en vista de que por muchos meses no hubo ministro para coordinar con la Asamblea”, dijo.

Rocío Alfaro, jefa del FA, consideró que ese nombramiento le resulta inexplicable y no se corresponde con el honor que Fernández acaba de recibir, con el respaldo de 1,2 millones de costarricenses.

“Debería estar preparando las condiciones para su gobierno, su gabinete, hablar con muchas personas, estableciendo muchas relaciones. Es bastante raro que tenga que ocuparse del cierre del gobierno anterior y asumir un puesto que no fue nombrado cuando realmente era necesario”, dijo la vocera frenteamplista.

Alfaro dijo que asumir una posición subordinada, cuando ha sido elevada al más alto honor que puede recibir un ciudadano, es muy inusual.

“De Rodrigo Chaves y sus señales podemos decir poco, porque siempre son muy contradictorias. Hay un intento por seguir siendo la principal figura, cuando toda la ciudadanía está pendiente de la labor de la presidenta electa. Es un intento de verse como una figura más importante que la presidenta recién electa”, dijo la jefa del FA.

Para Eliécer Feinzaig, la designación de Fernández como subordinada de Rodrigo Chaves va en contra de lo establecido y es una pésima señal.

“Que Laura Fernández mande el mensaje de que es una sometida, que está para hacer lo que Rodrigo Chaves diga o quiera, me parece una pésima señal. Uno esperaría que ella asuma que fue electa presidenta de Costa Rica y se comporte como tal”, dijo el excandidato presidencial del PLP.

Feinzaig añadió que es responsabilidad de ella, porque ella es quien acepta la designación.

La independiente Kattia Cambronero comentó que ese nombramiento de la presidenta como ministra es innecesario para los últimos tres meses de la administración, pues la agenda legislativa está en manos de los diputados y el cargo lleva un año vacante.

“Más bien, es una forma de justificar el salario de la señora Fernández, pues se le vence su permiso sin goce de salario en el cargo que tiene en el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), y necesitan extendérselo. Ojalá estuviera enfocada en formar su equipo de trabajo y en generar acciones inmediatas contra la inseguridad que vive el país”, dijo la congresista.