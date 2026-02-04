Política

Rodrigo Chaves nombra a la presidenta electa Laura Fernández como su ministra de la Presidencia

Vuelve al cargo que ocupó antes de renunciar al gabinete para participar en las elecciones nacionales

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Rodrigo Chaves designó a Laura Fernández, presidenta electa, como su ministra de la Presidencia.
Rodrigo Chaves designó a Laura Fernández, presidenta electa, como su ministra de la Presidencia. (Eugenia Soto Morales/La Nación/Eugenia Soto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezRodrigo ChavesCambio de gobiernoMinistra de la Presidencia
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.