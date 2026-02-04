Rodrigo Chaves nombra a la presidenta electa Laura Fernández como su ministra de la Presidencia

Rodrigo Chaves designó a Laura Fernández, presidenta electa, como su ministra de la Presidencia.

El mandatario Rodrigo Chaves anunció este miércoles el nombramiento de Laura Fernández, presidenta electa de la República, como su ministra de la Presidencia, cargo que había ocupado previamente, hasta el 30 de enero del 2025.

Chaves aseguró que la designación de Fernández en el puesto tiene el fin de facilitar el proceso de transición entre las dos administraciones. Indicó que cuando le tocó asumir el poder, su antecesor, el presidente Carlos Alvarado, “hizo lo posible” para dificultar el traslado.

El mandatario alegó que tuvo una “dificultad enorme” para concretar el traspaso de poderes y acusó al gobierno de Alvarado de “volarse” los presupuestos de viáticos, cortar tarjetas de crédito y esconder cosas, así como de incumplir promesas. Calificó estos supuestos hechos como “mezquindad”.

“Esto no es para quejarme, es para justificar lo que sigue”, mencionó Chaves, previo a anunciar el nombramiento de Fernández como ministra de la Presidencia y coordinadora del gabinete.

La cartera permanecía vacante desde que Fernández dejó el cargo, para participar en la contienda electoral que se definió este domingo 1.° de febrero, con la victoria de la candidata oficialista en las urnas.

Chaves renunció a contar con el articulador político del gobierno como represalia por la reelección de Rodrigo Arias en la presidencia de la Asamblea Legislativa, el 1.° de mayo de 2025, por cuarto periodo consecutivo.

El mandatario saliente señaló que procederá a trabajar con Fernández en la revisión de los programas que están en ejecución, para que la transición pueda avanzar sin “baches”. No obstante, le dio un “consejo de amigo”, para que se vaya de vacaciones en unas semanas, por unos días.

Tras su discurso, Chaves procedió a colocarle a Fernández el pin de ministra, que lucen todos los miembros de su gabinete.

Por su parte la presidenta electa declaró que sentía “una inmensa alegría de volver aquí, a mi casa”. Igualmente, enfatizó en su deseo de seguir trabajado al lado de Chaves y en ponerse a “trabajar ya, de manera inmediata”.