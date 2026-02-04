Elecciones 2026

OEA alerta posible infiltración del narcotráfico en el financiamiento de campañas en Costa Rica

Misión de Observación Electoral de la OEA advirtió en su informe sobre alta dependencia del dinero privado en campaña electoral

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Tribunal Supremo de Elecciones Escrutinio
La OEA alertó en su informe sobre las elecciones nacionales de 2026 por el riesgo de que recursos ilícitos, incluidos fondos ligados al narcotráfico, puedan infiltrarse en el financiamiento de campañas en Costa Rica. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OEAMisión de Observación Electoral OEANarcotráfico y políticaElecciones 2026Costa Rica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.