Leslye Bojorges, diputado investigado por presuntas dádivas de autobusero, da su adhesión a Laura Fernández

Leslye Bojorges, diputado investigado por presuntamente haber solicitado dádivas a un autobusero, anunció su adhesión a la candidata presidencial Laura Fernández, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), de cara a las elecciones del próximo 1° de febrero.

Bojorges fue electo por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pero no apoya la campaña de su partido.

Juan Carlos Hidalgo: ‘Nos alegramos’ de la salida

El candidato presidencial del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, reaccionó a la salida del diputado: “Leslye Bojorges ha mostrado hoy su verdadera cara frente a todos los costarricenses, tras fracasar en su intentona de infiltrarse como candidato. Su salida, por la puerta de atrás, fortalece y evidencia aún más el proceso de renovación de nuestro partido. Por algo se le tenía totalmente fuera de la campaña”.

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial PUSC. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Agregó que el legislador ejerció su derecho de irse y “nosotros nos alegramos de que finalmente lo hiciera”.

La relación entre ambos ha sido tensa. Bojorges intentó ser candidato presidencial del PUSC; sin embargo, renunció a la aspiración tras revelarse los supuestos casos de corrupción.

“Este perro de yeso tiene más olfato que Juan Carlos Hidalgo”, dijo el diputado el año pasado en una sesión del plenario legislativo.

La Nación consultó a la fracción socialcristiana sobre si Bojorges les anunció su renuncia al partido y su declaratoria de diputado independiente. Al cierre de edición, indicaron que no tienen información.

Bojorges, investigado por presunta corrupción

El diputado de Alajuela está bajo investigación de la Fiscalía General. Bojorges figura en un expediente judicial por presuntamente haber solicitado dádivas a un autobusero, sospechoso de legitimación de capitales, para que se las entregara a la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales, cuando ella era aspirante a ese puesto.

Además, también es investigado, junto con Rodrigo Chaves, por el millonario giro que hizo el gobierno a un centro educativo donde Bojorges tiene propiedad como director.

Para justificar su separación del PUSC, el diputado argumentó: “Este partido perdió su rumbo, perdió sus ideales y perdió sus liderazgos. Hoy, los líderes del PUSC se unen con los mismos de siempre haciendo política de la que no me representa. Se rehúsan a luchar por las ideas que demanda la ciudadanía hoy en día”, dijo.

Bojorges votó en contra de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves en las dos ocasiones que se discutió en el Congreso: primero por el Caso BCIE-Cariñitos y, posteriormente, por la supuesta beligerancia política.



