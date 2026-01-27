Vicepresidenta legislativa sobre adhesión de Leslye Bojorges al chavismo: ‘Él siempre ha estado a las órdenes de Rodrigo Chaves’

La vicepresidenta del Congreso, Vanessa Castro, cuestionó duramente a Leslye Bojorges por los gestos que tuvo al abandonar el PUSC.

La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Vanessa Castro, fustigó al diputado Leslye Bojorges León por el video en que anuncia su adhesión al chavismo y los gestos que tuvo en ese clip.

La legisladora recordó una reunión que tuvieron con el mandatario, al inicio de este periodo presidencial, en la que Bojorges, sin haberlo informado al resto de los diputados, se levantó y le dijo a Chaves que ponía a su servicio a las nueve diputaciones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

“Creo que él, durante todo este tiempo, siempre ha seguido a las órdenes de Rodrigo Chaves y hoy lo demuestra con este video, donde dobla la bandera del partido”, dijo Castro.

La vicepresidenta del Congreso aseguró que, con su video de adhesión a la candidata presidencial chavista, Laura Fernández, Bojorges solo está tratando de llamar la atención y de ser noticia.

Además de la declaración por audio que brindó a La Nación, Castro hizo público un comunicado, este martes, en el que cuestionó duramente a quienes pasan por el PUSC solo por oportunismo y luego saltan a lugares donde puedan seguir usufructuando.

Vanessa Castro aseguró que el diputado alajuelense no es un verdadero socialcristiano y apuntó que una bandera ajena no se dobla.

“Las banderas físicas se pueden sacar de la oficina o de donde él quiera, pero los verdaderos socialcristianos llevamos la bandera en el corazón, en las buenas y en las malas, con los principios y valores”, dijo la vicepresidenta.

La congresista también aseveró que Bojorges realmente nunca ha estado con el PUSC, sino que solamente se apareció para buscar puestos en la función pública, primero como regidor y ahora como diputado.

Castro añadió que ella ni lo conocía dentro del partido, antes de estos puestos, y agregó que dice mucho de él como persona lo que está dejando atrás.

“Su risa y sus gestos de burla, muy común en usted, solo demuestran que está vacío, que no entendió que a la Asamblea Legislativa se viene en serio y se respetan los colores por los cuales llegó”, dijo Castro en su carga pública, quien agregó que la “puesta en escena” de Bojorges no sorprende, pues era la “crónica de una traición anunciada”.

El congresista alajuelense, investigado por presuntamente haber solicitado dádivas a un autobusero investigado por legitimación de capitales, le dio su adhesión a Fernández este lunes por la noche.

Bojorges también comparte una investigación con Chaves, por el millonario giro a una escuela dirigida por el congresista.

Se trata de una partida probada por el Congreso sin que los diputados supieran que esa transferencia se la daría el Ejecutivo al centro educativo donde Bojorges tiene propiedad como director.