Política

Vicepresidenta legislativa sobre adhesión de Leslye Bojorges al chavismo: ‘Él siempre ha estado a las órdenes de Rodrigo Chaves’

Vanessa Castro fustigó que el diputado alajuelense haya doblado la bandera del PUSC, solo para llamar la atención y tratar de ser noticia

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Imágenes de los diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del TSE para que enfrente 15 denuncias por beligerancia política.
La vicepresidenta del Congreso, Vanessa Castro, cuestionó duramente a Leslye Bojorges por los gestos que tuvo al abandonar el PUSC. (Asamblea Legislativa /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Leslye BojorgesVanessa CastroLaura FernándezPUSC
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.