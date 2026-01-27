Leslye Bojorges se declara diputado independiente tras dar su adhesión al chavismo

El diputado Leslye Bojorges renunció a la bancada del PUSC tras anunciar su adhesión a la candidatura de Laura Fernández, del PPSO.

El diputado Leslye Bojorges León oficializó este martes su salida de la fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por lo que continuará su labor como independiente. La decisión se produjo un día después de que el legislador anunciara públicamente su adhesión a la candidatura presidencial de la oficialista Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano (PPSO).

Bojorges comunicó su decisión por medio de una carta dirigida al jefe de la bancada socialcristiana, Alejandro Pacheco.

El diputado por Alajuela figura en un expediente judicial en el que se le investiga por presuntamente haber solicitado dádivas a un autobusero —sospechoso de legitimación de capitales— para que estas fueran entregadas a la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales, cuando ella era aspirante a ese cargo.

Jiménez también se separó del PUSC en mayo de 2025, tras anunciar su respaldo al gobierno del presidente Rodrigo Chaves. Posteriormente, se incorporó al grupo de alcaldes que apoyan la candidatura presidencial de Fernández.

