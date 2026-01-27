Política

Leslye Bojorges se declara diputado independiente tras dar su adhesión al chavismo

El legislador se separó del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

Por Lucía Astorga
Imágenes de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política.
El diputado Leslye Bojorges renunció a la bancada del PUSC tras anunciar su adhesión a la candidatura de Laura Fernández, del PPSO. (Asamblea Legislativa /La Nación)







