Política

Candidato presidencial del PUSC pide separar a este diputado de la fracción legislativa

Juan Carlos Hidalgo justificó la solicitud en los “cuestionamientos legales y éticos” que pesan sobre Leslye Bojorges

Por Lucía Astorga

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), solicitó expulsar al diputado Leslye Bojorges de la fracción legislativa socialcristiana, tras una reunión celebrada este lunes con los congresistas rojiazules.








Lucía Astorga

