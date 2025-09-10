Política

‘Qué vergüenza oírlo. Hay que ser humilde’, le dice vicepresidenta legislativa a ministro de Seguridad

Vanessa Castro, del PUSC, prácticamente regañó al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, luego de decir que tiene control sobre la inseguridad del país

Por Aarón Sequeira

La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Vanessa Castro, le hizo un llamado al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, para que tenga mucha más humildad y reconozca su responsabilidad en la crisis que vive el país por la inseguridad ciudadana.








