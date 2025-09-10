‘Qué vergüenza oírlo. Hay que ser humilde’, le dice vicepresidenta legislativa a ministro de Seguridad

La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Vanessa Castro, le hizo un llamado al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, para que tenga mucha más humildad y reconozca su responsabilidad en la crisis que vive el país por la inseguridad ciudadana.

Durante una audiencia en la Comisión de Hacendarios, donde Zamora expuso el presupuesto de ese ministerio para el ejercicio económico 2026, Castro aseguró que le daba mucha vergüenza oír al jerarca, luego de haber tenido un choque con el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio.

En el fuerte encontronazo que sostuvo con el legislador frenteamplista, Zamora aseguró que el único delito que el Poder Ejecutivo no tiene bajo control es el de los homicidios y aseguró que el FA tiene culpa del deterioro de la seguridad pública, por haber tenido una ministra en el gobierno de Carlos Alvarado, por dos años, en referencia a Patricia Mora, quien ejerció como jerarca en el Inamu.

“Señor ministro, qué vergüenza oírlo a usted. Yo que lo conozco, qué vergüenza. Saber por qué, yo tenía mejor criterio suyo, porque para ocupar una función pública, seamos nosotros diputados y usted ministro, hay que ser humilde y entender toda la problemática que tiene el país”, dijo la socialcristiana.

Vanessa Castro a ministro de Seguridad: 'Me da vergüenza oírlo'

Castro le recordó que él debería ser más humilde que cualquiera y someterse al pueblo que sufre los altos niveles de inseguridad en el país.

Molesto por lo que la diputada le estaba diciendo, Zamora empezó a hacer interrupciones, pese a que las reglas de las comparecencias no lo permiten, por lo que la vicepresidenta legislativa le recomendó que se calmara y que no brinque porque “el suelo está parejo”.

“Usted dice que tiene todo controlado. Dios mío, por favor. ¿Quiere ir conmigo, a mi cantón (Goicoechea), a Los Cuadros, y ver qué tan controlado está? Ver los niños de 15 y 16 años, ahí sentados, con revólver a la par y los territorios que usted no controla y que debe controlar“, le espetó Castro a Mario Zamora.

La vicepresidenta también tildó al ministro de prepotente, con quien no se puede desarrollar una buena función de cara a la ciudadanía.

Después de Castro, Mario Zamora esgrimió el argumento de que los ataques y comentarios que se habían dado en la comisión tenían que ver con aspiraciones electorales.

“Lamento que el elemento político electoral florezca en un momento como este. Es decir, que haya personas intencionadamente electoreras que intentan llevar agua a sus molinos dirigiendo esta conversación y debate a juicios de valor y un escenario político electoral”, dijo.