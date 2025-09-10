Mario Zamora dice que ‘único delito fuera de control’ son los homicidios y culpa a otros partidos por crisis en seguridad

Vanessa Castro, del PUSC, le exigió humildad al ministro de Seguridad, Mario Zamora, y Jonathan Acuña le cuestionó que asegure que la situación de seguridad en el país está controlada.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, aseguró este miércoles en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa que el único delito que está fuera de control en Costa Rica es el de homicidios y, en un intercambio con el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), culpó a otros partidos por la crisis en seguridad.

El jerarca alegó que el FA tiene su parte de responsabilidad y les endilgó un ‘co gobierno’ con administraciones pasadas, en las que piezas frenteamplistas hicieron parte del consejo de gobierno.

El legislador frenteamplista encaró al ministro de Seguridad y dijo que Patricia Mora, presidenta del FA, ejerció como ministra de la Mujer durante los primeros dos años de la administración de Carlos Alvarado (2018-2022) y nunca ha habido un frenteamplista al frente del Ministerio de Seguridad Pública.

Molesta por la reacción de Mario Zamora a los cuestionamientos de Jonathan Acuña, la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le dijo al ministro de Seguridad que debe ser más humilde y asumir las responsabilidades propias en el estado de inseguridad que padece el país.

La socialcristiana, constantemente interrumpida por el jerarca, lo retó a que la acompañe en su cantón, Goicoechea, en comunidades como Los Cuadros, donde menores de edad están en las aceras de los barrios, con armas a su lado, y es territorio fuera de control del Ministerio de Seguridad Pública.

A tanto llegó la confrontación que la presidenta de Hacendarios, Paulina Ramírez, llamó al orden a Zamora y lo llamó a que respondiera solo preguntas. Vanessa Castro también le pidió que se calmara, cuando empezó a hacer reclamos de tipo personal a los legisladores que lo cuestionaron.

Acuña, por ejemplo, le cuestionó a Zamora que vea como positivo que los homicidios se hayan reducido de 903, en 2023, a 840 en 2024. A la fecha, en 2025, ya se registran 599 homicidios.

