Política

Mario Zamora dice que ‘único delito fuera de control’ son los homicidios y culpa a otros partidos por crisis en seguridad

Cuestionado por varios diputados, el ministro de Seguridad Pública se molestó cuando le señalaron la falta de control de la criminalidad

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Mario Zamora comparece en Hacendarios
Vanessa Castro, del PUSC, le exigió humildad al ministro de Seguridad, Mario Zamora, y Jonathan Acuña le cuestionó que asegure que la situación de seguridad en el país está controlada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mario ZamoraPresupuesto 2026Presupuesto NacionalMinisterio de SeguridadInseguridadCrisis de seguridadHomicidios
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.