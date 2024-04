PUSC, fabricistas y PLP se acercan al gobierno para ganar Directorio el 1.° de mayo

Las fracciones de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP) se están acercando al gobierno con el fin de ganar el Directorio de la Asamblea Legislativa, el próximo 1.º de mayo.

Un día después de que el actual presidente del Congreso, Rodrigo Arias, confirmó que solo tiene 17 de los 19 votos de su propio partido, Liberación Nacional (PLN), la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, anunció que el “bloque opositor” solicitó una reunión al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para hablar del Directorio.

De concretarse el apoyo de la agrupación de gobierno, Progreso Social Democrático (PPSD), este bloque podría sumar 30 votos, suficientes para ganar el 1.° de mayo. Por ahora, el único candidato de este grupo para la presidencia legislativa es Horacio Alvarado, del PUSC.

Cisneros enfatizó que el bloque al que ella se refiere lo integran la Unidad, los fabricistas y el PLP, y que el encuentro con el mandatario se realizaría el próximo viernes, al cual ella como representante de la fracción oficialista.

Según la diputada de gobierno, el oficialismo podría ceder el puesto propietario que actualmente tiene en el Directorio, pues tendrían más interés en que avance una agenda con iniciativas como las jornadas laborales 4-3, la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y la propuesta sobre liquidez del Estado.

El jefe del PLP, Eliécer Feinzaig, confirmó que los tres partidos pidieron la reunión porque “la decisión pasa por Zapote más que por la jefatura de fracción”.

Además, Feinzaig ve con muy buenos ojos la candidatura de Horacio Alvarado, no solo porque es una opción diferente a Rodrigo Arias y al PLN, que aspiran a un tercer año consecutivo en la presidencia legislativa, sino también porque considera que el socialcristiano no tiene grandes anticuerpos.

“Puede llevar las cosas en paz en la Asamblea Legislativa. Se necesita un cambio de ritmo, porque el debate se ha desarrollado muy lentamente, con muchas pérdidas de tiempo. Tenemos críticas a la forma en que se asignan recursos en la Asamblea, como viajes, asignación de plazas, nombramientos que prácticamente se hacen a dedo”, declaró Feinzaig.

Adicionalmente, al PLP le interesa un puesto del Directorio con incidencia, que sería una secretaría, con Johana Obando como una posibilidad. Sin embargo, según el jefe liberal, “eso depende de una negociación con los demás partidos políticos”.

Feinzaig indicó que su partido ya ha conversado con Nueva República y con la Unidad, así como con el oficialismo, e incluso con gente del Frente Amplio, donde “podría haber algún apoyo”.

No obstante, el subjefe frenteamplista, Antonio Ortega, respondió que no han sido invitados a ninguna reunión en la Casa Presidencial y que, si los invitaran a una cita con Chaves para negociar votos para el 1.º de mayo, no asistirían.

En las conversaciones preliminares de las fracciones, extraoficialmente se ha planteado a Horacio Alvarado como presidente, al oficialista Daniel Vargas como vicepresidente, a la fabricista Olga Moreira como primera secretaria y a Johana Obando como segunda secretaria. Las prosecretarías están sin definir, pero eventualmente serían para la Unidad y Progreso Social Democrático.

Sobre la candidatura de Horacio Alvarado, Pilar Cisneros indicó que ella ya había advertido de que podrían aparecer más fichas en el tablero, aparte de Rodrigo Arias.

“Empiezan a aparecer y seguirán apareciendo. La decisión nuestra es esperar hasta el último momento a ver si aparece alguna más y ver cuál va a ser la política de cada uno. Es una persona respetuosa, callada”, indicó.

Candidatura de Arias se debilita

Luego de que Rodrigo Arias reconoció que no tiene los votos de los verdiblancos Monserrat Ruiz y Gilberth Jiménez, el legislador Eliécer Feinzaig puntualizó que la matemática legislativa depende del oficialismo.

Por su parte, Cisneros dijo que no cree que vientos electorales del 2026 estén soplando fuerte para enrarecer las negociaciones para el Directorio, como aseguró Rodrigo Arias. Puntualizó que aún faltan tres semanas para el 1.º de mayo, en las que “pueden pasar muchas cosas”.