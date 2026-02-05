Política

Diputado Leslye Bojorges se proyecta como ministro de Educación o jerarca del INA en el gobierno de Laura Fernández

Bojorges también promoverá una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial

Por Sebastián Sánchez
Leslye Bojorges da su adhesión a Laura Fernández.
Leslye Bojorges dio su adhesión a Laura Fernández, tras renunciar al PUSC. (Captura de Instagram/Captura)







