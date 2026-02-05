Diputado Leslye Bojorges se proyecta como ministro de Educación o jerarca del INA en el gobierno de Laura Fernández

El diputado independiente Leslye Bojorges aseguró que, durante el gobierno de Laura Fernández, se ve ocupando un cargo de jerarca en el Ministerio de Educación Pública (MEP) o en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

“Yo soy educador de formación, me parece que en algo que tenga que ver con educación (...), Conozco perfectamente el MEP, las 27 direcciones regionales y las oficinas centrales. Ahí podría una gran labor porque conozco muy bien... en el INA, algo que tenga que ver con educación”, dijo Bojorges en el programa El Octavo Mandamiento del canal ¡OPA!, al consultársele donde se vería ubicado de poder desempeñar un cargo en el próximo gobierno.

Bojorges, quien es investigado en el Caso Richter por presuntamente haber solicitado una dádiva a un autobusero para la campaña de la alcaldesa de San Ramón Gabriela Jiménez, agregó que le gustaría aportar un “granito de arena para salir del apagón educativo en el que estamos”.

El legislador renunció recientemente al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para darle su adhesión a Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

En corrillos políticos, se ha especulado que el diputado podría ser nombrado nuevo ministro de Educación en el gobierno de la presidenta electa.

Relección presidencial

Bojorges adelantó que en los próximos días presentará un proyecto para reformar la Constitución Política, con el fin de permitir la reelección consecutiva por un período.

La iniciativa plantearía que una misma persona pueda ejercer la Presidencia de la República por hasta ocho años consecutivos, siguiendo un modelo similar al de Estados Unidos.

El diputado no aclaró si, tras cumplir esos ocho años, se permitiría una nueva postulación luego de esperar uno o más períodos, o si la reelección quedaría completamente vedada para quien haya ocupado la Presidencia.