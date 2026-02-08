Revista Dominical

Tras morir en las elecciones, estos partidos se preguntan qué sigue: ¿El entierro o un milagro?

Para varias agrupaciones, las elecciones de 2026 marcaron su final, ya que no lograron sostener el respaldo ni la presencia legislativa, y ahora tendrán que enfrentar el futuro sin financiamiento.

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva y Roger Bolaños Vargas
Manifestantes de Avanza y PLP animan el ambiente pese a su clara desventaja numérica.
Manifestantes de Avanza y PLP animan el ambiente pese a su clara desventaja numérica. (John Dur/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PUSCPPSDPLPAvanzaUnidos PodemosPNRNueva RepúblicaChavismoFabricio AlvaradoElecciones 2026
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.