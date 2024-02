Diputados archivan proyecto que haría públicas sesiones del Consejo de Gobierno

El proyecto de ley que proponía hacer públicas las sesiones del Consejo de Gobierno fue archivado por la comisión legislativa de Gobierno y Administración, con votos negativos provenientes de cuatro diputados de la bancada oficialista, así como del Partido Nueva República y el Partido Liberal Progresista (PLP).

Se trata de una iniciativa de la bancada del Frente Amplio con un artículo único que planteaba una reforma al punto 1 del artículo 37 de la Ley General de la Administración Pública, sobre el secretismo actual de las sesiones del gabinete.

El texto proponía establecer que dichas sesiones serían públicas, a menos que la Presidencia de la República dispusiera lo contrario por tratarse de secretos de Estado o información confidencial, con el debido fundamento.

La exposición de motivos destacaba la intención de hacer efectivos los principios de transparencia, publicidad y rendición de cuentas administrativa.

Además, buscaba armonizar la normativa establecida en la Ley General de la Administración Pública con dichos principios, promoviendo así una mayor apertura y acceso a la información en el ámbito administrativo.

El expediente fue archivado debido a que en la comisión dictaminadora se produjo un empate en las dos votaciones sobre el fondo, con cuatro votos a favor y cuatro en contra. Según el reglamento, en caso de empate, prevalece el criterio negativo.

En ambas ocasiones, los legisladores Dinorah Barquero y Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN); Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Antonio Ortega, del Frente Amplio, apoyaron la iniciativa.

Votaron en contra los diputados Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR); Paola Nájera y Daniel Vargas, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD); y Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP).

Alvarado, presidente de la comisión de Gobierno, expresó su convicción sobre la importancia de la transparencia y rendición de cuentas como valores fundamentales para una gestión pública adecuada.

Sin embargo, sostuvo que la seguridad, el orden, la planificación estratégica y los acuerdos son igualmente esenciales para el funcionamiento efectivo del gobierno.

“No creemos que el hecho de que una sesión del Consejo de Gobierno no se transmita al público sea sinónimo de secretismo o de falta de transparencia, porque si no, entonces, tendríamos que pensar que los anteriores gobiernos no fueron transparentes con la ciudadanía porque no lo transmitieron teniendo la tecnología para hacerlo”, justificó Alvarado.

Alegó que en ese tipo de sesiones se producen discusiones entre los propios funcionarios que, de transmitirse públicamente, podrían prestarse para el espectáculo político y generar titulares de prensa centrados en las discrepancias en lugar de los acuerdos alcanzados.

Finalmente, indicó que el proyecto tiene un carácter populista, comparándolo con una idea similar que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, incluyó en su plan de gobierno durante la campaña electoral.

Al respecto, Antonio Ortega, legislador del FA, refutó uno de los argumentos de la oficialista Paola Nájera contra el proyecto. La legisladora había mencionado que no todos los participantes del Consejo tienen inmunidad y que podrían verse comprometidos por las discusiones.

Ortega aclaró que los ministros cuentan con fuero especial, lo cual protege su participación en estas sesiones.

Rodrigo Chaves se retractó de promesa

En noviembre del 2022, el presidente Chaves reconoció que cometió un error al prometer en varias ocasiones durante la campaña electoral que transmitiría las sesiones del Consejo de Gobierno.

“No debí haberlo prometido”, expresó, al tiempo que ofreció disculpas por sus declaraciones previas.

El mandatario incluso admitió que José María Figueres, entonces candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), le advirtió de que estas reuniones con el gabinete no se podían transmitir, y él lo contradecía.

“Me equivoqué y no voy a mentirles ni a engañarlos. Recuerdo que, en uno de los debates, mi contrincante me dijo que las sesiones del Consejo de Gobierno no deben ser públicas. Ahora, tengo que decir que esto es lo único en lo que creo que voy a terminar dándole la razón”, manifestó en esa oportunidad.