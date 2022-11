Rodrigo Chaves: ‘Me equivoqué' al prometer transmisión del Consejo de Gobierno

Rodrigo Chaves, presidente de la República, afirmó esta noche que se equivocó, en campaña electoral, al prometer varias veces que transmitiría las sesiones del Consejo de Gobierno. “No debí haberlo prometido”, dijo al tiempo que ofreció disculpas.

El mandatario, incluso, admitió que su rival en la contienda le advirtió de que estas reuniones con el gabinete no se podían transmitir y él lo contradijo.

Así cambió Rodrigo Chaves el criterio sobre transmitir el Consejo de Gobierno Chaves prometió en campaña transmitir esos espacios; ahora dice que plan que impulsa el FA para implementarlo es una ‘expresión política sin impactos'.

La idea de transmitir al público las sesiones del Consejo de Gobierno fue uno de los caballos de batalla de Chaves en la campaña.

Durante un debate con José María Figueres, entonces candidato de Liberación Nacional (PLN), el hoy mandatario dijo que él no tenía que “andar hablando con su equipo cositas en secreto, como hacen otros”.

No obstante, ahora afirmó que “solo los ríos y los tontos no se devuelven” y cambió de opinión sobre una promesa que hizo “varias veces”.

“Me equivoque y ni voy a mentirles a ustedes ni a engañarlos. Recuerdo que, en uno de los debates, mi contrincante me dijo que las sesiones del Consejo de Gobierno no deben ser públicas. Ahora, tengo que decir que esto es en lo único en que creo voy a terminar dándole la razón”, dijo al anunciar que quiere mantener la privacidad de las reuniones.

Según argumentó, los ministros cuestionan cómo lo van a contradecir en público, además de que a veces hablan de la honradez y experiencia de otras personas. Hay preocupación por eventuales demandas sobre lo que se diga.

Asimismo, dijo que a veces él “jala el aire” a ministros y, por otra parte, se tocan temas de seguridad nacional.

“La discusión no debe ser pública para no limitar la expresión y discusión de ideas de una manera intensa, pero constructiva. Vea esto es como una familia: usted se sienta con sus parientes, su esposa, esposo en la mesa de la cocina y discuten cosas que tiene que ver con sus hijos, el comportamiento, el tío o la tía que hacen cosas que molestan a la familia; bueno, esas cosas no se discuten delante de todo el mundo”, alegó.

No obstante, el pasado 11 de noviembre entró a regir una ley que obliga a todos los órganos colegiados del Estado a dejar transcripciones literales, así como archivos en audio y video, de lo que ocurra en las sesiones.

Casa Presidencial alega que esa norma no rige para el Consejo de Gobierno porque estas normas de transparencia fueron incluidas mediante una reforma al artículo 56 la Ley General de Administración Pública, pero no se derogó el artículo 37, el cual establece que las sesiones del Consejo serán secretas salvo que el presidente estime lo contrario.

Presidencia rechaza grabar y levantar actas literales de Consejo de Gobierno

En cadena nacional, Chaves insistió: “Yo podría cumplir la promesa engañándolos. Como haría eso, tenemos la discusión antes fuera de cámaras, hacemos todo lo que debemos hacer para llegar a una decisión y, luego, prendemos las cámaras en un escenario y los ministros levantan la mano y las ministras también, como un robot”.

“Me disculpo, pero sinceramente les digo ‘cambié de opinión’ y creo que eso demuestra flexibilidad y sinceridad”, continuó.

Sobre otra eventual ley para que las sesiones del Consejo de Gobierno sean públicas, como lo plantea un proyecto del Frente Amplio, el mandatario dijo que eso obligaría a presentar sesiones que no tengan nada que pueda ser usado “por quienes no quieren que mejoremos”.