Presidencia rechaza grabar y levantar actas literales de Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno descartó aplicar una reforma legal que, desde el 11 de noviembre, exige a todos los órganos colegiados públicos grabar en audio y video las sesiones, así como levantar actas literales de las intervenciones y votaciones efectuadas.

La nueva legislación reformó el artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública, el cual antes establecía escuetas normas para las actas de las sesiones de los órganos colegiados. Ahora, las indicaciones son muy específicas en torno a la forma en que se debe registrar lo sucedido en cada reunión.

Sin embargo, la Presidencia concluyó que se exceptúa de esta norma el Consejo de Gobierno, en donde debaten y votan el mandatario y sus ministros, aunque se trata de un ente de ese tipo.

La secretaria del Consejo de Gobierno, Yara Jiménez, argumentó que, si bien los diputados aprobaron normas para registrar las sesiones de los órganos colegiados en el artículo 56, la Asamblea dejó intacto el artículo 37 de la misma Ley General de Administración Pública.

Ese numeral establece que las sesiones del Consejo de Gobierno “serán secretas, salvo que el Presidente disponga lo contrario”.

Desde la llegada de la administración actual, las actas del Consejo se convirtieron en simples apuntes, con escasa información, a pesar de que en campaña electoral el mandatario Rodrigo Chaves había prometido transmitir en directo las sesiones.

Incluso, Presidencia fundamentó en esa misma norma que quedó sin vigor, la escasa información de interés público que se aporta en las actas del Consejo de Gobierno, desde que llegó esta administración a Zapote, el 8 de mayo anterior.

La secretaria del Consejo de Gobierno insistió en que la reforma “no es aplicable”, a pesar de que el artículo 37 establece, a su vez, que queda a discrecionalidad del Presidente de la República determinar si las sesiones de Consejo de Gobierno son secretas o se realizan de forma pública.

Este tema de los efectos de la nueva legislación de transparencia fue evaluado por el Consejo de Gobierno en la sesión del pasado 26 de octubre. Chaves reportó en conferencia de prensa que discutieron sobre ese tema en el encuentro; no obstante, no indicó a qué conclusiones llegaron.

La reforma sobre los registros de los órganos colegiados fue propuesta por Yorleny León, quien actualmente es la presidenta Ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y fue diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) en el periodo anterior (2018-2022).

León planteó el proyecto al descubrir que las instituciones tenían “diferentes maneras de consignar el contenido de las sesiones, pues muchas veces el contenido del acta no es fiel y literal a lo ocurrido en la sesión”. El hallazgo se produjo durante la investigación sobre el hueco fiscal dejado por el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018).

Presidencia dispone de una móvil del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) con cámaras, pantallas, luces y micrófonos para transmitir las conferencias de prensa posteriores al Consejo de Gobierno. No obstante, Zapote se opone a transmitir las sesiones, como prometió el presidente Rodrigo Chaves en campaña electoral.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, cambió su posición de campaña cuando fue consultado sobre un proyecto de ley que obligaría a la Presidencia a transmitir en vivo las sesiones del Consejo de Gobierno.

La propuesta impulsada por la bancada del Frente Amplio (FA) pretende que esas sesiones sean públicas, al igual que sucede en la Asamblea Legislativa y en la Corte Suprema de Justicia. Esos otros dos poderes del Estado transmiten sus sesiones en tiempo real.

En campaña, el 24 de marzo, en el debate de radio Columbia rumbo a la segunda ronda del 6 de abril, el ahora mandatario aseguró: “Vamos a hacer que las sesiones del Consejo de Gobierno sean transmitidas en público. Yo no tengo que hablar con mi equipo cositas en secreto, como hacen otros (dijo mientras señalaba a su otrora rival, José María Figueres, del PLN).

“El Consejo de Gobierno va a ser transmitido en público, lo mismo que las juntas directivas de las instituciones autónomas principales. Nosotros sí queremos transparentar la comunicación con el pueblo”, declaró Chaves como candidato del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Luego, el 18 de mayo, recién instalándose en Casa Presidencial, después de la primera sesión del Consejo de Gobierno en Zapote, el presidente adujo falta de equipo tecnológico para hacer las transmisiones, a pesar de que semanas después se dispuso de una móvil del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), con suficientes cámaras, pantallas, luces y micrófonos para transmitir las conferencias de prensa posterior a esos encuentros.

“Mire, mi objetivo es ser lo más transparente posible. En el Consejo de Gobierno estamos estudiando las implicaciones y ramificaciones legales de eso, así como la parte tecnológica”, respondió el mandatario.

Chaves agregó que “no tenemos cámaras, pantallas; el presupuesto para esas cosas está totalmente exhausto ya, y estamos trabajando al respecto”.

Luego, el 14 de setiembre, el presidente se opuso al proyecto de ley del Frente Amplio para acabar con el secretismo en las sesiones del Consejo de Gobierno y calificó la propuesta como “cosmética”.

“Yo no le veo mucho sentido, porque uno podría tener una reunión con los ministros que no sea en el Consejo de Gobierno. Estoy siendo franco, entonces tenemos una reunión previa y después el Consejo de Gobierno.

“¿Qué se gana?, esas son las leyes cosméticas que no añaden nada y que no tienen un impacto real sobre la vida de los costarricenses.

“Soy franco, eso no me amarra a mí ni a los futuros presidentes para hacer las reuniones que los gobiernos decidan tener. Es un tema absolutamente cosmético. Es una expresión política sin impacto y el país no necesita eso”, manifestó Chaves.

Agregó el mandatario que “ni siquiera la vetaría, ¿para qué? No sé, tendría que pensar, pero de nuevo, es una postura absolutamente cosmética”.

