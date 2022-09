Presidente Chaves tilda de ‘cosmética’ idea de transmitir sesiones de Consejo de Gobierno, una de sus promesas de campaña

Chaves calificó de 'cosmética' ley que pretende hacer públicas las sesiones de Consejo de Gobierno Después de prometer en campaña electoral la transmisión de las sesiones del Consejo de Gobierno

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, calificó de “cosmética” una propuesta de ley que pretende hacer públicas las sesiones de Consejo de Gobierno, para acabar con el secretismo en esos espacios, aunque esa fue una de sus promesas de campaña.

Después de plantear la idea como uno de sus caballos de batalla en la carrera electoral, ahora Chaves dice que esa es una “expresión política sin impacto” real en la vida de los costarricenses

El mandatario aseguró que el proyecto de ley impulsado por el Frente Amplio (FA) “no añade nada”, porque de igual manera él puede reunirse en privado con los ministros antes o después de la sesión Consejo.

Dijo, además, que no sabe si firmaría la ley en caso de que sea aprobada en la Asamblea Legislativa.

“Yo no le veo mucho sentido, porque uno podría tener una reunión con los ministros que no sea en el Consejo de Gobierno. Estoy siendo franco, entonces tenemos una reunión previa y después el Consejo de Gobierno.

“¿Qué se gana?, esas son las leyes cosméticas que no añaden nada y que no tienen un impacto real sobre la vida de los costarricenses.

“Soy franco, eso no me amarra a mí ni a los futuros presidentes para hacer las reuniones que los gobiernos decidan tener. Es un tema absolutamente cosmético. Es una expresión política sin impacto y el país no necesita eso”, manifestó Chaves.

Agregó el mandatario que “ni siquiera la vetaría, ¿para qué? No sé, tendría que pensar, pero de nuevo, es una postura absolutamente cosmética”.

El plan de gobierno de Rodrigo Chaves, presentado por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) durante la campaña electoral, prometía: “Todas las sesiones del Consejo de Gobierno, los concejos municipales y juntas directivas de instituciones autónomas y otros órganos estatales serán públicas y transmitidas en tiempo real por medios accesibles a la ciudadanía, excepto lo previsto en el artículo 273 de la Ley General de Administración Pública”.

Ese artículo se refiere a la confidencialidad de los expedientes relacionados con investigaciones disciplinarias en la Administración Pública o son secretos de Estado.

El martes, cuando se le consultó sobre la iniciativa de ley, la prensa le recordó que esa fue una promesa suya de campaña, pero Chaves no se refirió a ese tema.

Anteriormente, el presidente Chaves había alegado dudas legales y falta de equipo para transmitir las sesiones, a pesar de que el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) destina importantes recursos tecnológicos para emitir en directo las conferencias de prensa.

En las reuniones del Consejo de Gobierno, el presidente de la República y sus ministros debaten y toman decisiones sobre políticas públicas y la gestión del país.

Actas del Consejo de Gobierno se convirtieron en simples apuntes

La propuesta impulsada por la bancada frenteamplista pretende que esa sesiones sean públicas, al igual que sucede en la Asamblea Legislativa y en la Corte Suprema de Justicia. Esos otros dos poderes del Estado transmiten sus sesiones.

Dicha iniciativa propone una reforma al artículo 37 de la Ley General de la Administración Pública, que actualmente señala que “las sesiones del Consejo serán secretas, salvo que el presidente disponga lo contrario”.

La nueva redacción de esa norma diría: “Las sesiones del Consejo serán públicas, salvo que la Presidencia de la República disponga lo contrario por tratarse de secretos de Estado o de información confidencial, mediante acto debidamente fundamentado”.

El diputado Ariel Robles, proponente del proyecto de ley, indicó que “esta fue una promesa de campaña del partido que hoy nos gobierna y que se ha estado dando largas”.

Añadió: “Creemos, desde la Asamblea Legislativa, que es posible que estas sesiones sean públicas en la búsqueda de la transparencia, la publicidad y de que la gente tenga acceso a información relevante”.

La nueva administración no solo no ha cumplido con la promesa de transmitir las sesiones, sino que redujo a simples apuntes las actas de las sesiones del Consejo de Gobierno.