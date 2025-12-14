Editorial

Editorial: No hay almuerzo gratis: el fabricismo y la inmunidad de Chaves

Al parecer, los valores del PNR privilegian el cálculo electoral sobre el deber de fortalecer y resguardar el derecho ciudadano a elegir sin interferencias. El 3 de noviembre, la fracción chavista cerró filas contra una moción que pide a Alvarado renunciar a su inmunidad tras las denuncias de dos mujeres por presunto abuso sexual

Por La Nación
Fabricio Alvarado sostiene que solo procede renunciar a la inmunidad si hay una solicitud formal de la Fiscalía o de la Corte Suprema de Justicia. Jurídicamente, su tesis es discutible; políticamente, conveniente; moralmente, débil. (JOHN DURAN)







