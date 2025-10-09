Editorial

Editorial: Chaves debe rendir cuentas ante el TSE

El mandatario no ha dejado de desafiar, una y otra vez y de manera ostensible, los preceptos de la Constitución y el Código Electoral que impiden la parcialidad o beligerancia política de los funcionarios públicos. Sus reiterados desafíos a esta prohibición no deben quedar impunes

Por La Nación
Rodrigo Chaves, beligerancia política
Rodrigo Chaves, beligerancia política (Archivo LN/Archivo LN)







