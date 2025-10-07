Política

Álvaro Ramos pide a los diputados quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves por beligerancia

Candidato presidencial aseguró que hay elementos suficientes y enfatizó que el presidente Rodrigo Chaves se ha extralimitado en sus comentarios

Por Aarón Sequeira

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, pidió a todos los diputados de la Asamblea Legislativa, este martes al mediodía, que apoyen la petición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a la Asamblea Legislativa para quitarle la inmunidad al presidente, Rodrigo Chaves, y que afronte un expediente con 15 denuncias por beligerancia política.








