Álvaro Ramos pide a los diputados quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves por beligerancia

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, pidió a todos los diputados de la Asamblea Legislativa, este martes al mediodía, que apoyen la petición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a la Asamblea Legislativa para quitarle la inmunidad al presidente, Rodrigo Chaves, y que afronte un expediente con 15 denuncias por beligerancia política.

Ramos dio esta declaración durante una conferencia de prensa convocada previamente para referirse al recurso de amparo electoral que presentó la exministra Marta Esquivel, candidata a diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Álvaro Ramos: "Mi petición es levantar la inmunidad, que nadie interfiera en la voluntad del costarricense al votar"

“Si usted rompe las reglas, se tiene que someter a las consecuencias”, dijo el aspirante presidencial respecto al irrespeto de Chaves a las reglas sobre beligerancia.

Este martes, temprano, el TSE dio a conocer que la Sección Especializada tramita 15 denuncias por beligerancia contra el mandatario y que, en este punto del trámite, resolvió solicitarle a la Asamblea que le quiten el fuero especial a Chaves, para poder avanzar con el proceso.

La decisión de la Sección Especializada fue tomada por unanimidad. El órgano está integrado por el magistrado Luis Diego Brenes, quien preside, junto con Mary Anne Mannix y Wendy de los Ángeles González.

Los tres magistrados estimaron que las denuncias contienen elementos suficientes para su admisibilidad, pero antes de avanzar al procedimiento sancionatorio, la Asamblea Legislativa debe levantarle la inmunidad al presidente de la República, según lo dispuesto en el artículo 270 del Código Electoral.

“El TSE está indicando que hay indicios de beligerancia política de parte del presidente, algo que puede desnivelar la cancha en el proceso electoral, es algo que puede distorsionar la voluntad del pueblo cuando vaya a las urnas”, dijo Ramos.

El candidato liberacionista enfatizó que hizo su petición a todos los congresistas, porque “hay que mandar un mensaje claro de que no se puede tolerar que nadie, ni siquiera el presidente de la República, interfiera en la voluntad de los costarricenses”.

En respuesta a la petición de Ramos, el jefe de Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, aseguró que ya desde el proceso recién concluido sobre la inmunidad de Chaves, para la acusación penal del caso BCIE-Cariñitos, la mayoría de Liberación (17 de 18 congresistas) votaron a favor, porque consideran que “no puede haber ticos con corona”.

“Todo costarricense debe afrontar la justicia, como corresponde. El hecho de que alguien se ampare en que es presidente de la República, para evadir la justicia, es inmoral. Desde ese punto de vista, lo que corresponde es que el presidente renuncie a la inmunidad y ni siquiera tenga que verse. Posiblemente, eso no va a pasar”, dijo Izquierdo.

Frente a ese escenario, el vocero del PLN agregó que, como principio, la fracción “de manera ampliamente mayoritaria” estará a favor de levantarle la inmunidad del presidente a petición del TSE.

Izquierdo agregó que Liberación es fiel creyente de la institucionalidad y del órgano electoral.