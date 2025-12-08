Editorial

Editorial: Premios y castigos a diputados en la antesala de desafuero a Chaves

A una semana de que el Congreso vuelva a votar sobre un nuevo desafuero al mandatario, la agenda legislativa se está usando como herramienta de coerción. Las consecuencias son preocupantes porque se penaliza el control político, dado que cada diputado sabe que votar según su criterio puede costarle todos sus proyectos

Por La Nación
El mandatario utilizó la conferencia de prensa del miércoles anterior para llenar de elogios el proyecto fabricista que penaría el sicariato con hasta 40 años de cárcel.







