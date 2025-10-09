Política

Fabricio Alvarado dice que no puede renunciar a inmunidad para afrontar denuncias de abuso sexual

Diputado de Nueva República anunció que se saldrá del plenario cuando se conozca la moción del PLN para exigirle el desafuero

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

El diputado Fabricio Alvarado, candidato presidencial de Nueva República, afirmó este miércoles, en el plenario de la Asamblea Legislativa, que no puede renunciar a la inmunidad para afrontar las denuncias de abuso sexual que existen en su contra.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fabricio AlvaradoInmunidadDenunciaAbuso sexualAlicia CastilloFrancisco Nicolás
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.