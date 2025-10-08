Política

Diputado llenó de insultos como ‘payaso’ e ‘ignorantes’ a otro legislador por exigir a Fabricio Alvarado renunciar a inmunidad

David Segura le gritó a Francisco Nicolás ‘callate, payaso’, mientras liberacionista exigió el desafuero de Alvarado; Segura alega que denuncia de abuso sexual es ‘campaña sucia’

Por Aarón Sequeira

El diputado David Segura, del Partido Nueva República (PNR), utilizó una serie de insultos para defender a su jefe de fracción, Fabricio Alvarado, contra la petición que hizo Francisco Nicolás, de Liberación Nacional (PLN), para que el legislador se despoje de su inmunidad para afrontar la denuncia de abuso sexual presentada por una mujer, por hechos que se dieron cuando ella tenía 13 años.








