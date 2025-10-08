Diputado llenó de insultos como ‘payaso’ e ‘ignorantes’ a otro legislador por exigir a Fabricio Alvarado renunciar a inmunidad

El diputado David Segura, del Partido Nueva República (PNR), utilizó una serie de insultos para defender a su jefe de fracción, Fabricio Alvarado, contra la petición que hizo Francisco Nicolás, de Liberación Nacional (PLN), para que el legislador se despoje de su inmunidad para afrontar la denuncia de abuso sexual presentada por una mujer, por hechos que se dieron cuando ella tenía 13 años.

Entre los epítetos que utilizó Segura estuvieron “payaso”, “ratas” e “ignorantes”, en una furiosa intervención donde dijo que las personas de Puntarenas se vomitan cuando hablan de Liberación.

"¿Por qué no te callás? Sos un payaso", le dijo David Segura, de Nueva República, a Francisco Nicolás

Segura, puntarenense como Francisco Nicolás, alegó que la denuncia contra Fabricio Alvarado, también candidato presidencial, es “campaña sucia”.

“Don Francisco Nicolás, ¿por qué no te callás? Se lo digo en la cara, sos un payaso y un irresponsable. Atacando suciamente a Fabricio Alvarado, usted no va a beneficiar a su candidato, Álvaro Ramos“, dijo.

El fabricista arguyó que la gente se vomita por diputados con Nicolás y adujo que la denuncia por abuso es campaña sucia “en contra de un buen diputado”.

Segura dijo que la propuesta de Liberación “evidencia que son los que están en contra de la campaña sucia contra Fabricio”.

El candidato a vicepresidente en la fórmula de Fabricio Alvarado también calificó de “rata” al expresidente de la República José María Figueres, en cuyo gobierno ejerció un cargo Nicolás.

Frente a los insultos lanzados por Segura, Antonio Ortega y Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA), exigieron a la presidenta legislativa, Vanessa Castro, que llamara al orden.

“No se puede tratar ni de ratas ni con cualquier otro insulto a una persona que exija justicia para víctimas de abuso sexual. Eso se acabó. La inmunidad no existe para ese tipo de acusaciones”, dijo Vindas.

La independiente Kattia Cambronero rechazó los ataques de Segura y reprobó que el fabricista pretenda calificar la denuncia como una “campaña sucia”.

“Me molesta mucho que esto se haya politizado, porque la violación y el abuso sexual no son temas políticos, y que por desgracia metan la fe donde no debió haberse metido nunca”, añadió la independiente.

La liberacionista Rosaura Méndez cuestionó los gritos de David Segura y que se esconda detrás de la religión “con una boca que da pena”.

“¿Ratas? Rata puede ser usted. Yo, Rosaura Méndez, no soy rata, no me he robado nada, no me acusan de violar a nadie", dijo.