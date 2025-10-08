Política

PLN exige a Fabricio Alvarado renunciar a inmunidad para que afronte denuncia por abuso sexual contra una menor

Monserrat Ruiz y Francisco Nicolás impulsan moción para exigirle al diputado y candidato presidencial el desafuero

Por Aarón Sequeira
Diputados en Plenario Legislativo
La diputada Montserrat Ruiz, del PLN, hizo un recuento de los casos de abuso sexual contra menores de edad que hay en el país y las consecuencias de este tipo de delitos. A la vez, pidió a Fabricio Alvarado renunciar a la inmunidad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







