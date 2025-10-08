PLN exige a Fabricio Alvarado renunciar a inmunidad para que afronte denuncia por abuso sexual contra una menor

La diputada Montserrat Ruiz, del PLN, hizo un recuento de los casos de abuso sexual contra menores de edad que hay en el país y las consecuencias de este tipo de delitos. A la vez, pidió a Fabricio Alvarado renunciar a la inmunidad.

El Partido Liberación Nacional (PLN) presentó una moción para exigirle al diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR), que renuncie a su inmunidad y afronte la acusación presentada contra él por abuso sexual contra una menor, hace 19 años.

La exigencia la presentaron en el plenario la diputada Monserrat Ruiz y Francisco Nicolás, quienes le pidieron que proceda de manera acelerada a renunciar a su fuero y que acuda a la Fiscalía General de la República, para defenderse.

Al tiempo que los verdiblancos hicieron el llamado, acudieron a la barra de público varias representantes del Foro de Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres y otras activistas, quienes lanzaron peticiones para que Alvarado renuncie a su fuero.

También participaron del pronunciamiento la Mesa de Diálogo, Social y Productivo; la organización Valientes contra la Violencia Sexual y el Foro de Mujeres Escazuceñas.

