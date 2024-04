Eliécer Feinzaig: ‘Rodrigo Chaves quiere coaccionar a los medios que no le son serviles’

El jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, criticó este jueves al mandatario Rodrigo Chaves por anunciar que vetará un proyecto de ley que impulsan cuatro fracciones en la Asamblea Legislativa para modificar el monto que se cobra a los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, por el impuesto anual de radiodifusión.

“El presidente Chaves no quiere poner a los concesionarios a pagar lo que corresponde con base en criterios técnicos, lo que quiere es coaccionar a los medios de comunicación que no le son serviles para coartar la libertad de expresión”, declaró Feinzaig, durante el debate reglado realizado en el plenario legislativo respecto a los ataques lanzados por el mandatario en su visita a Limón, el pasado martes.

La iniciativa es impulsada por las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR).

Según Feinzaig, el plan aumentaría en un 23.000% el monto que actualmente pagan los medios. Sin embargo, esto no es suficiente para el mandatario y la jerarca del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, quienes cuestionaron la intención de los legisladores de utilizar el salario base como referencia para definir los nuevos montos anuales que se cobraría.

“El presidente anda desbocado. Además de los exabruptos proferidos el martes en Limón, ayer (miércoles) arremetió contra los concesionarios de radio y televisión de una manera muy curiosa. Dijo en su show del mediodía, que un proyecto de ley que pretende subir los cánones anuales en un 23.000% es un intento por regalar frecuencias a gente que tiene aviones, helicópteros, yates y carros de colección”, criticó el legislador.

Tras los ataques de Chaves a dos diputados del PLN y la contralora general de la República, Marta Acosta, Feinzaig descartó continuar en las negociaciones que un bloque de partidos de oposición sostenía con el Gobierno de cara a la elección del próximo Directorio legislativo. Su participación en dichas conversaciones generaron críticas en algunos sectores de su propia agrupación.

Feinzaig exige a Chaves explicar origen de sus recursos

Respecto al proyecto para modificar el monto que se cobra por las concesiones de radio y televisión, el líder del Liberal Progresista cuestionó que el presidente diga que la iniciativa pretende beneficiar a personas adineradas. En ese sentido, más bien exigió a Chaves explicar el origen de sus recursos.

“Es curioso que esa crítica venga precisamente de Rodrigo Chaves, que tiene una casa de $1 millón en Monterán que pagó en efectivo, que tiene una casa de verano en Letonia, país de su esposa, tiene una casa de invierno en Portugal y tiene una colección de relojes Rolex, que cada uno vale más de $10.000.

“Señor presidente, nadie paga una casa de casi $1 millón en efectivo. Explique eso, presidente. Cada loco con su tema; algunos tienen casa, otros tienen yates, y otros tienen lo que pueden tener. Pero se ve muy mal que usted ande jugando de chiquito resentido”, señaló Feinzaig.

Por otra parte, el congresista afirmó durante su intervención de este jueves en el plenario que al mandatario no le interesa modernizar el tejido productivo del país para hacerlo más competitivo, sino que pretende asfixiarlo con políticas públicas para la destrucción de empleo y empresa.

“Pongan atención, el presidente amenaza al Estado de derecho, a la libertad de prensa y al sector productivo. Los costarricenses pueden hacer la matemática, es muy sencilla.

“Mientras tanto, los diputados trabajamos en proyectos de reactivación económica, de reforma del Estado. Hemos aprobado 14 proyectos de ley relacionados con materia de seguridad y el presidente sigue diciendo que no hacemos nada. Costarricenses, es hora de que se despierten”, llamó la atención.

Feinzaig descartó que los diputados pretendan callar al presidente, al contrario, aseguró que solamente exigen que Chaves “se comporte como un adulto”.

“Presidente, no engañe al pueblo de Limón con sus poses y bravuconadas. Los limonenses no tienen un pelo de tontos, no les falte al respeto. Usted fue a decirles que no más promesas, pero usted sabe que no puede asignar un proyecto de $854 millones a dedo”, aseveró.

El diputado se refiere a un señalamiento que hizo Chaves sobre la Contraloría a la que acusó falsamente de emitir un oficio para frenar la construcción de una marina y terminal de cruceros en terrenos de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

“No puede y lo sabe. Fue a Limón a calentar a la gente. Y eso no es atravesarle el caballo, presidente, es que hay un Estado a derecho que se debe respetar”, concluyó el diputado liberal.

