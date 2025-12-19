Política

El partido de gobierno que no gobierna: Progreso Social Democrático

Sin diálogo con Casa Presidencial ni cohesión legislativa, el PPSD enfrenta el proceso electoral del 2026 reducido a una estructura sin poder real

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
La diputada Luz Mary Alpízar celebró en el 2022 la victoria de Rodrigo Chaves, como candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). (José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Progreso Social DemocráticoRodrigo ChavesLuz Mary Alpízar
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.