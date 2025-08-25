Política

Diputada Luz Mary Alpízar fue ratificada como candidata presidencial de Progreso Social Democrático

PPSD también definió quiénes serán sus candidatos a diputados y vicepresidentes. Vea aquí los nombres de quienes acompañarán a Alpízar

Por Julián Navarrete Silva

El Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó a Rodrigo Chaves al poder, anunció este sábado a sus candidatos a diputados y vicepresidentes, y ratificó a Luz Mary Alpízar como candidata presidencial.








