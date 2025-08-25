Diputada Luz Mary Alpízar fue ratificada como candidata presidencial de Progreso Social Democrático

El Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó a Rodrigo Chaves al poder, anunció este sábado a sus candidatos a diputados y vicepresidentes, y ratificó a Luz Mary Alpízar como candidata presidencial.

Con un cuórum de 57 delegados, la Asamblea Nacional de esa agrupación ratificó a Alpízar junto a sus compañeros de fórmula: Frank Mckenzie Peterkin, aspirante a la primera vicepresidencia; y Maritza Bustamante, candidata a la segunda vicepresidencia.

Mientras, que estos son los primeros lugares de las papeletas diputadiles por cada provincia:

San José: Luis Arturo Chavarría Blanco (esposo de Luz Mary Alpízar)

Alajuela: Ana Sánchez Morales

Heredia: Alejandro Hernández Porras

Cartago: Liliana Fernández

Guanacaste: Alexandra Alfaro

Puntarenas: Mauricio Amuy

Limón: Frank Mckenzie (candidato a vicepresidente)

En las anteriores elecciones, el PPSD sacó 9 diputados, pero se identificaron más con el presidente Rodrigo Chaves que con Alpízar, líder y presidenta del partido político. Esto generó un quiebre, casi desde el inicio del período legislativo, que dejó a Alpízar legislando prácticamente sola.

Consultada en cómo hará para que no le pase lo mismo en estas elecciones, la aspirante presidencial dijo: “En la vida se sirve... No puedo decirle que existe una fórmula, lo que puedo decir es que entre más honesta y más consecuente busquemos a las personas, eso se va a ver reflejado a largo plazo. Esperamos que sean honorables y no pongan en mal al partido, la casa que les abrió la puerta”.

Alpízar recordó que en el 2021 todos los aspirantes firmaron una declaración jurada, en la que aceptaron que se apegaban a los principios y valores del partido, “y no se apegaron nunca”.

Fórmula presidencial del Partido Progreso Social Democrático estará encabeza por Luz Mary Alpízar (centro), como candidata a la Presidencia. Frank Mckenzie Peterkin y Maritza Bustamante, serán los aspirantes a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. Foto: (Juli/La Nación)

Esposo de Alpízar es candidato por San José

El candidato número uno de la provincia de San José es Luis Arturo Chavarría Blanco, esposo de Alpízar y fundador del PPSD. Chavarría se presentó como máster en Administración de Negocios e ingeniero industrial.

Sobre la fórmula presidencial, Alpízar dijo que Mckenzie y Bustamante fueron las únicas personas que se inscribieron para las vicepresidencias. “No somos desconocidos, somos un equipo que tenemos años de trabajar”, precisó la diputada.

Frank Mckenzie, un exjuez nacional, fue candidato a alcalde en Limón por este mismo partido en las elecciones del año pasado. Mientras que Barrantes es miembro del Comité Ejecutivo Nacional, donde está encargada de temas de derechos de las mujeres y comercio internacional.

Alpízar señaló que Progreso está abierto a nuevos liderazgos, y la mayoría de los delegados presentes en la actual Asamblea Nacional de la agrupación —máximo órgano de decisión— nunca han participado en política electoral.

En la asamblea de este sábado quedaron aprobadas las listas de candidatos a diputados por cada una de las siete provincias. El partido informó que las hará públicas después de que sean ratificadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).