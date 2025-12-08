Idespo explica posible razón del crecimiento de Laura Fernández y Pueblo Soberano en encuesta

Laura Fernández y Pueblo Soberano registraron un incremento en intención de voto, según la última encuesta del Idespo de la UNA.

La candidata presidencial Laura Fernández y su partido, Pueblo Soberano (PPSO), fueron los que más crecieron en intención de voto en la nueva encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), divulgada este jueves.

Fernández creció 4,7 puntos porcentuales y el PPSO avanzó 7,5 puntos en comparación con los resultados del 6 de noviembre. La candidata pasó de una intención de voto del 28,1% en la medición anterior a 32,8% en la más reciente. En ese mismo periodo, Pueblo Soberano aumentó su respaldo del 22% al 29,5%.

Según José Andrés Díaz, investigador del Idespo, este repunte podría responder a un reacomodo del electorado.

Parte de las personas habría asociado inicialmente al Partido Progreso Social Democrático (PPSD) —agrupación con la que Rodrigo Chaves llegó al poder— con la continuidad del gobierno. Sin embargo, conforme avanzó la campaña, más votantes habrían identificado que la opción que respalda a la actual administración es Pueblo Soberano, lo que estaría trasladando apoyos hacia Fernández y su partido.

Mientras el PPSO creció, Progreso Social Democrático registró la mayor caída del estudio: pasó de 5,6%, el tercer apoyo más alto en la medición anterior, a 2,3%. La diferencia de 3,3 puntos porcentuales supone la disminución más pronunciada entre todas las alternativas evaluadas.

Díaz añadió que este escenario constituye una “situación inédita” en la historia electoral del país, pues la agrupación que se presenta como heredera de la actual administración no es la misma que respaldó al presidente en su elección. Esto, dijo, se estaría reflejando en los cambios de intención de voto observados.

Aunque el presidente Rodrigo Chaves mantiene la lealtad de siete de los ocho diputados de la fracción de Progreso Social Democrático, la legisladora Luz Mary Alpízar —quien además preside el partido— opera de manera separada y es candidata presidencial.

La ruptura entre Rodrigo Chaves y Luz Mary Alpízar le estaría pasando factura al partido de gobierno, al no representar la continuidad de la actual administración. (Juli/La Nación)

La ruptura entre la estructura partidaria y la bancada oficialista se profundizó luego de que Alpízar diera el voto decisivo para el resello de la ley que permitió sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea, decisión por la cual el mandatario la incluyó en su lista de “Judas”.

Aunque Alpízar es la aspirante presidencial de Progreso Social Democrático, su apoyo en la encuesta es marginal, ya que ni siquiera alcanza el 1% de intención de voto.

La única otra candidatura que mostró un aumento significativo en la intención de voto fue la de Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). La ex primera dama alcanza ahora un 5,2% de respaldo, un crecimiento de 2,9 puntos respecto al 2,3% registrado hace un mes, cuando su apoyo se ubicaba por debajo del margen de error del estudio, de 3,3%.