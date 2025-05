Ruptura en el PUSC: Carlos Felipe García acusa a exjefa de hacer afirmaciones falsas contra él

Una ruptura en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) permitió que el diputado Carlos Felipe García le disputara y finalmente le arrebatara la primera secretaría del Directorio legislativo a su compañera de fracción, Daniela Rojas.

La legisladora era la candidata puesta sobre la mesa como parte del acuerdo entre los socialcristianos y Liberación Nacional (PLN), para apoyar la reelección de Rodrigo Arias en la presidencia legislativa.

Sin embargo, la postulación de García para reelegirse en ese cargo desestabilizó el acuerdo, pues desde días atrás tenía el apoyo de tres diputados liberacionistas: Carolina Delgado, Dinorah Barquero y Francisco Nicolás.

En medio de las conversaciones para definir cuál socialcristiano tendría mayor apoyo, hubo fuertes discusiones en la Unidad, una de ellas entre García y la exjefa de fracción, María Marta Carballo.

Consultado por la prensa, el diputado acusó a Carballo de hacer aseveraciones falsas en su contra, en parte achacándole haber tenido el apoyo de la fracción chavista de Progreso Social Democrático (PPSD).

“La diputada Carballo hizo aseveraciones que, en mi criterio, son falsas y sabiendo que lo que decía no era cierto, me exalté y señalé que no era justo lo que estaban diciendo sobre mí”, comentó García.

Añadió que la legisladora cuestionó bajo qué condiciones el partido de gobierno había votado a favor de él.

No obstante, el congresista aseguró que no solo tuvo el apoyo de siete oficialistas, incluyendo a Pilar Cisneros, sino también de tres liberacionistas, todo del Frente Amplio y todo Nueva República, así como la mitad del PUSC.

Final de fotografía: votos definitorios de Vanessa Castro y Ada Acuña

Pero no solo fueron esos votos los que generaron la bomba en esa elección, sino que fueron definitorios los votos de Vanessa Castro y Ada Acuña.

La nueva vicepresidenta legislativa votó en blanco, mientras que Ada Acuña votó por ella misma en la segunda ronda, lo que anuló su voto. Además, la independiente Kattia Cambronero votó primero por Rojas y, en la segunda ocasión, por García.

Al tener García 28 votos, uno más que Daniela Rojas, se le sumaron el voto en blanco y el nulo, lo que le permitió derrotarla.

Noticia en desarrollo