Su nombre no lo sabemos, pero estaba desconsolada porque tenía un hijo de 20 años a quien no veía en días: al igual que ella, era un adicto a las drogas. No solo tenía hambre, frío o sed, se sentía culpable porque gracias a su ejemplo su hijo había caído en las garras de la droga desde que tenía 16 años. Su situación era cada vez más desesperante.