-Pues no, nunca lo pensé, pero cuando me levantaba siempre me cuestionaba por qué me pasó a mí, por qué si yo he luchado tanto por esto; pero nunca me pasó por la cabeza entregar la corona. Todo el mundo me decía que entregara la corona porque no era justo, pero yo sí creo que fue justo, porque un concurso de belleza no lo gana ni la más alta, ni la de la cara más bonita, ni la de cabello perfecto, es un todo, un conjunto.