“Esto que me pasó a mí, le pasa a muchos jóvenes. Fue una invasión de privacidad, me hicieron bullying. Lo importante es que esto no me define. Soy más que un audio. Me considerado una mujer esforzada, trabajadora. Quizá puedan creer que soy mala persona, pero no es así. Lo que pasó me hace comprometerme más con la organización, con mi sueño y con los costarricenses", dijo Chacón.