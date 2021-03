“Yo nunca había estado internado, fue rarísimo para mí. Yo era una persona saludable. Sí, soy hipertenso, pero siempre he estado bajo control con los medicamentos. Pero esta covid me agarró feo. Cuando llegué al Calderón Guardia hubo un momento en el que me dijeron que iba para cuidados intensivos, después mejoré y me dijeron que iba a ser el primer paciente del Ceaco”, añadió.