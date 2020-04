Los trastornos del sueño pueden ser variados. Además de no poder conciliar el sueño también se sufre por los microdespertares que según el experto consultado por la BBC ocurren entre cada ciclo del sueño, pero ahora se hacen “más conscientes”; esto ocurre porque a la hora de dormir no estamos tranquilos por la preocupación causada por la pandemia. Súmele también que muchos no vuelven a dormirse después de estos microdespertares en la noche.