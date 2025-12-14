Revista Dominical

Ana Virginia Calzada: ‘La pobreza ha disminuido por el ingreso de fondos del crimen organizado’

La exmagistrada y primera mujer presidenta de la Sala IV habló con ‘Revista Dominical’ sobre las problemáticas del Poder Judicial, la reducción en inversión social, y las polémicas ‘pensiones de lujo’

Por Roger Bolaños Vargas

Ana Virginia Calzada es una persona con nombre propio en el ámbito del derecho: fue la primera mujer en integrar y presidir la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, tras jubilarse, incursionó en la política como candidata a la presidencia por el Partido Centro Democrático y Social (PCDS).








