¿Qué está pasando con la pobreza en Costa Rica? Indagamos en los datos y los análisis

En diciembre de 2024, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) aseguró, a través de un comunicado de prensa, que este 2025 se empezará a “resolver la pobreza”. La declaración se dio en el contexto de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), publicada en octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cual reveló que la pobreza en Costa Rica se redujo del 21,8 % al 18 % entre 2023 y 2024, alcanzando así su nivel más bajo desde 2010.

La misma encuesta también señaló que el porcentaje de hogares en pobreza extrema cayó de 6,3% a 4,8 % en ese mismo periodo, lo que significa que, en la actualidad, hay 86.748 hogares en esta condición.

En Casa Presidencial, las estadísticas fueron bien recibidas. “Lo que me hace sentir es un enorme agradecimiento con Dios (...) Esto es verdaderamente conmovedor: casi 300.000 costarricenses hoy que se liberaron de ese flagelo”, afirmó el presidente Rodrigo Chaves durante el Consejo de Gobierno del 23 de octubre.

Esto “habla bien del trabajo del Poder Ejecutivo y los diferentes programas implementados por el IMAS”, se proyectó en un video. “Casi 300.000 personas mejoraron significativamente su condición de vida”, concluyó el anuncio.

Por su parte, la presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Yorleny León, se sumó a la celebración en Casa Presidencial. “Hay 202.976 personas que hoy tienen la posibilidad de tener los ingresos para poder hacer sus tiempos de comida, para poder comprar medicamentos, para poder pagar los pasajes del bus”, indicó la jerarca.

Sin embargo, los resultados, lejos de disipar dudas, fueron cuestionados por expertos, quienes, cinco meses después, siguen encontrando contradicciones e indagando posibles explicaciones a las estadísticas, atípicamente favorables en un escenario nacional de profunda desigualdad, crisis educativa y respuestas institucionales insuficientes.

La pobreza afecta con más fuerza a los jóvenes, en un contexto de recortes continuos al sector social, de acuerdo con el informe del Estado de la Nación divulgado el pasado noviembre.

Revista Dominical acudió al despacho de Yorleny León y, adicionalmente, conversó con dos economistas y una socióloga para comprender el panorama de la pobreza en el país.

Entre 2022 y 2023, las becas Avancemos se redujo en un 25%, de acuerdo con datos del IMAS. (JOHN DURAN)

Resultados generan cuestionamientos

El economista José Luis Arce, con 25 años de experiencia en análisis macroeconómico y financiero, atribuye la caída en los indicadores de pobreza a la recuperación del mercado de trabajo tras el shock económico negativo que se presentó en el año 2021 y, especialmente, en el 2022 e inicios del 2023. Este fenómeno fue consecuencia del aumento en los precios de las materias primas y la inflación, derivado de la pandemia.

De acuerdo con el experto, entre 2021 y 2022, los hogares en Costa Rica experimentaron una reducción del 10% en su ingreso real. Según explicó, esta caída es casi equivalente a la crisis de los años 80.

Esto provocó una disminución en el gasto y, en consecuencia, una reducción en la demanda y en la actividad económica, lo que generó la destrucción de empleo y un aumento de la pobreza. Según Arce, el gasto se estancó hasta inicios de 2023.

Una vez que el shock negativo quedó atrás, los precios de las materias primas bajaron y la inflación, que alcanzó un 12%, llegó a volverse negativa en algunos meses del 2023. Con el tiempo, los hogares recuperaron su ingreso real gracias a la mejora en el mercado de trabajo, lo que dinamizó la economía y permitió la creación de empleo.

“La reducción de la pobreza tiene que ver con la recuperación del mercado de trabajo y no con políticas públicas. Si uno se atiene a las políticas públicas, los recortes presupuestarios en políticas de focalización a las familias más pobres, como Avancemos, los subsidios de asignaciones familiares, las políticas públicas más amplias, como recortes en educación y salud no ayudan a la reducción de la pobreza”, indicó Arce.

Según datos del IMAS, entre 2022 y 2023, la cobertura del programa Avancemos, que contribuye a la inclusión de estudiantes en el sistema educativo, se redujo en un 25%, pasando de 387.739 beneficiarios en 2022 a 289.974 en 2023. En 2024, el número de subsidios ascendió a 319.411, y para este 2025, la meta es alcanzar las 320.000 becas, según confirmó Yorleny León, jerarca del IMAS.

Los montos de este programa, según el Estado de la Nación, podrían representar entre un 12% y un 27% del ingreso en hogares en pobreza extrema.

De acuerdo con León, el recorte en las becas se debió a que, al inicio del actual gobierno, se encontró con que la meta de cobertura era, “por mucho”, mayor a los recursos financieros disponibles en el Instituto, por lo que se tomó la decisión de mantener únicamente aquellas becas con respaldo presupuestario.

Yorleny León fue diputada por el Partido Liberación Nacional en el periodo 2018-2022. (Jose Cordero/José Cordero)

Adicionalmente, el pasado 25 de febrero el IMAS anunció que redefinirá el monto que se otorgará a la Red de Cuido, el cual lleva siete años estancado en ¢131.000 por niño. De acuerdo con el documento, los niños que asisten a las modalidades de Centro Privado, CECUDI municipal o Casas de la Alegría recibirán ¢140,000 mensuales y ¢109,000 para aquellos que acudan a un Hogar Comunitario.

La resolución administrativa determina que los montos se fijan condicionados por la cantidad de horas que se utiliza el servicio, de manera que se establece un monto del 65% para la asistencia entre 4 y hasta 6 horas, y otro del 100% para los menores que asistan entre 8 y 10 horas.

“Es un rebajo disfrazado de aumento”, denunció ante los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa Cristian Fonseca, representante de la Federación Costarricense de Organizaciones no Gubernamentales para la Niñez y la Adolescencia (Fecogna).

Estas medidas, asegura Fonseca, aumentarían la desigualdad social y la brecha educativa. Explicó que cerca de 6.000 madres, de acuerdo con sus cálculos, serían obligadas a dejar su trabajo y su estudio por no tener donde dejar a sus hijos.

Por su parte, ante el foro legislativo, León defendió el 4 de marzo que no se trata de un recorte sino de un reajuste, justificación que reiteró a este medio ante una nueva consulta.

Costas generan inquietud

La Encuesta Nacional de Hogares evidenció un importante incremento en los ingresos promedio por hogar y per cápita en el Pacífico Central, la región Brunca y la Huetar Caribe. Según el Estado de la Nación, estas zonas se encuentran entre las más pobres del país.

En la región Brunca, por ejemplo, el ingreso promedio por hogar aumentó de ¢674.571 a ¢816.026 entre 2023 y 2024. Durante el mismo periodo, el ingreso per cápita en esta zona registró un incremento promedio de ¢62.270 mensuales, mientras que en el Pacífico Central el aumento fue de ¢67.806.

De acuerdo con la jerarca del IMAS, la institución atiende 2,000 citas diarias. (albert marin)

“El turismo se acabó en la pandemia, fue en el 2022 y 2023 donde se da un fuerte repunte. Mientras el país recibía un shock negativo externo, estas regiones, donde su estructura productiva tiene mucho peso en el turismo, no se vieron tan afectadas porque eso compensó el efecto general”, indicó el economista José Luis Arce.

No obstante, Leiner Vargas, aunque reconoce la relevancia del turismo, señala que, paradójicamente, en la región Chorotega, la más turística del país, el ingreso per cápita disminuyó en ¢4.000.

Ante estos resultados sobre el estado de la pobreza en el país, Vargas plantea varias hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido. En primer lugar, sugiere que podría tratarse de un problema muestral en la encuesta. Además, considera la posibilidad de que se haya producido algún error en las mediciones durante la pandemia, lo que haría que las encuestas no sean completamente comparables entre sí.

“Si la economía estuviera creciendo al 7% y el producto interno bruto regional de esas regiones fuera del 10%, explicaría un incremento del ingreso de un 8% o un 9%, pero esta economía crece al 4.3% porque las zonas francas crecen al 12% y los sectores agrícolas y rurales de mediana empresa apenas están creciendo al 3% o al 2.5%, entonces, no van a explicar un crecimiento del empleo acelerado ni van a explicar un crecimiento derrame de ingreso. Ahí no hay dato que tenga ese efecto”, afirmó el economista.

La pobreza en Costa Rica continúa siendo un reto para la instituciones que deben velar por los más vulnerables. De acuerdo con la jerarca del IMAS, esta es una institución con una capacidad resolutiva de 2,000 citas diarias que enfrenta barreras para atender a aquellos que acuden en busca de ayuda, quienes en ocasiones no cuentan con una cuenta bancaria o línea telefónica.

A través del nuevo programa, denominado IMAS Impulsa, la institución asegura, resolverá la pobreza este 2025. La propuesta, explicó León, se basa en condicionar los subsidios y facilitar oportunidades laborales y de emprendimiento a personas en condición de pobreza y pobreza extrema.

Su impacto a futuro es aún incierto. “Yo no me puedo comprometer a disminuir la pobreza en los próximos 10 años porque yo ya no voy a estar aquí. (...) Mi compromiso en estos próximos meses es calibrar todo aquello que no esté calibrado para que funcione”, aseguró León.