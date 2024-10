Pobreza baja apoyada en extraño aumento de ingresos fuera de la GAM

Un incremento inesperado en los ingresos fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) favoreció la reducción de la pobreza en 2024. Los hogares de las regiones Brunca, Pacífico Central y Huetar Caribe registraron un aumento promedio de ingresos del 21%, 17,9% y 11,2%, respectivamente, en comparación con el año pasado. Sin embargo, a nivel nacional, el crecimiento fue del 6,7%.

A ese comportamiento atípico se sumó la variación negativa del índice de precios al consumidor (IPC), lo que llevó a que la pobreza total alcanzara este año al 18% de los hogares del país, equivalente a 327.081 familias, una caída de 3,8 puntos porcentuales (p. p.) en comparación con el 2023, cuando el indicador fue del 21,8%, es decir, afectaba a 390.509 hogares.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 63.428 hogares dejaron de estar en situación de pobreza en el último año.

El estudio también reveló que la pobreza extrema se ubicó en 4,8%, en comparación con el 6,3% del 2023, lo que representa una reducción de 1,5 p.p. respecto al año anterior. Los hogares en pobreza extrema pasaron de 112.916, en el 2023, a 86.748, en el 2024. El INEC destacó que los cambios registrados fueron estadísticamente significativos.

¿Por qué bajó la pobreza en Costa Rica?

El aumento del ingreso es una variable relevante porque el INEC lo utiliza para determinar si una persona es pobre o no, al compararlo con el monto mínimo requerido para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias. Para este año, esa línea mínima de ingreso se estableció en ¢127.324 por persona en hogares urbanos y en ¢98.673 en zonas rurales, lo que representó una baja respecto a los ¢129.038 y ¢62.635, respectivamente, del 2023.

“Lo normal es que se presenten aumentos en las líneas de pobreza, pero este año disminuyeron. La baja fue más fuerte que el comportamiento del IPC", explicó Eddy Madrigal, coordinador de la Encuesta Nacional de Hogares.

LEA MÁS: Pobreza en Costa Rica baja a 18% en 2024

El funcionario enfatizó que el elemento de mayor incidencia en la reducción de la pobreza fue el aumento de los ingresos en los hogares.

Para Luis Oviedo, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), que la línea de pobreza haya disminuido casi ¢2.000 en el último año implicó que algunos hogares con los mismos ingresos dejaron de ser pobres debido a la variación negativa de la inflación.

Distribución por regiones

El ingreso neto promedio de los hogares del país fue de ¢1.119.660 durante este año, lo que representa un alza del 6,7% respecto a los ¢1.049.142 del año anterior. Sin embargo, la región Brunca experimentó un incremento inusual del 21%, al pasar de ¢674.571 en el 2023 a ¢816.026 en 2024.

En el Pacífico Central, el ingreso de los hogares aumentó de ¢744.486, en el 2023, a ¢877.641 en 2024, un alza del 17,9%. Mientras tanto, en la región Huetar Caribe, el crecimiento fue del 11,2%, al pasar de ¢715.060, en el 2023, a ¢795.407, en el 2024, según el INEC.

Varios especialistas consultados por La Nación calificaron como “raro” el crecimiento del ingreso promedio de los hogares en estas zonas del país, ya que no se destacan por tener una actividad económica más dinámica en comparación con el resto del país.

El economista Daniel Ortiz comentó que, en la zona Chorotega, hay un auge del sector hotelero y turístico, pero el ingreso promedio de los hogares allí se estancó en ¢903.000, a diferencia de otras zonas más dinámicas. “Es raro que en la región Pacífico Central, Brunca y Huetar Caribe, donde no necesariamente hay mayor inversión social y la pobreza tiende a ser más alta (respecto al indicador nacional), haya habido algo nuevo que impulsara ese aumento en los ingresos”, cuestionó.

Al desglosar la fuente de los ingresos, el investigador y economista Andrés Fernández destacó que el salario sigue siendo el principal componente, seguido del ingreso autónomo. Sin embargo, el 28% del aumento se explica por el rubro de otras transferencias, que incluye aspectos como becas o pensiones.

“Otras transferencias se viene consolidando de manera importante durante los últimos años, hay una dependencia de los hogares de bajos ingresos de tener no solo las ayudas gubernamentales, sino también de pensiones alimenticias o remesas", destacó el investigador.

Precisamente, el coordinador de la Encuesta Nacional de Hogares explicó que, en las regiones Brunca, Huetar Caribe y Pacífico Central, los ingresos provenientes del trabajo autónomo y otras transferencias fueron factores clave. “Ese aumento puede deberse a un incremento en los ingresos de las personas o a que más personas en el hogar obtienen ingresos por trabajo autónomo”, señaló Eddy Madrigal.

Sobre las otras transferencias, fueron las remesas y las jubilaciones nacionales y extranjeras las que pesaron las que impulsaron el ascenso de dicho rubro en cada una de esas zonas del país.

Para el economista y exviceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, la reducción de la pobreza no se debe a los programas sociales porque las transferencias del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y del Régimen No Contributivo de Pensiones no tuvieron ningún cambio durante el último año.

“Las dos condiciones para que la pobreza baje con el aumento del ingreso y el control de precios. En este caso es un decrecimiento de precios. Cuando se revisa en el informe el comportamiento del ingreso, para explicar la reducción tan grande de la pobreza, queda claro que es el ingreso laboral y las otras transferencias", apuntó Pacheco.

Por otra parte, en la región Central, Chorotega y Huetar Norte, el aumento del ingreso de los hogares estuvo por debajo del promedio nacional. En la zona central del país, el INEC lo estimó en ¢1.295.755 para este año, un alza del 5,3% respecto a los ¢1.230.915 del 2023.

En la Chorotega, el ingreso pasó de ¢902.440, registrado en la Enaho del 2023, a ¢903.131, un crecimiento del 0,1%. Mientras que, en la Huetar Norte, el ingreso promedio de los hogares aumentó de ¢760.334 a ¢797.081, una variación interanual del 4,8%, según el estudio.