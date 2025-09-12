Política

Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional, buscará llegar a la presidencia con este partido

Liderará fórmula presidencial de la agrupación política en las elecciones de 2026

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga

Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional, fue ratificada este jueves como candidata a la presidencia de la República, por el partido Centro Democrático y Social (CDS).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ana Virginia CalzadaElecciones 2026Candidatos presidencialesCentro Democrático Social
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.