Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional, buscará llegar a la presidencia con este partido

Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional, fue ratificada este jueves como candidata a la presidencia de la República, por el partido Centro Democrático y Social (CDS).

Calzada fue electa con el apoyo unánime de los 49 delegados presentes en la sesión.

Ana Virginia Calzada expresidenta de la sala IV fue electa candidata presidencial del Centro Democrático y Social (CDS). (JOHN DURAN/John Durán)

La fórmula presidencial la completarían Oldemar Rodríguez Rojas y Heilen Díaz Gutiérrez, en las vicepresidencias. La designación de estos dos aún está por confirmarse en la sesión que se encuentra en desarrollo.

Rodríguez fue galardonado con el Premio Nacional de Tecnología Clodomiro Picado Twight del 2001.

Por su parte, Díaz cuenta con experiencia como asesora en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y como docente en la Universidad de Costa Rica (UCR).

La exmagistrada fue postulada por la Comisión Política de la agrupación. Según Emilio Arias, exministro de Desarrollo Humano (2016-2018) y presidente del CDS, esta es la primera vez que el partido propone una candidatura a la presidencia en sus 13 años de existencia.

Calzada, de 72 años, asumió las riendas de la Sala Constitucional en el 2008 y se acogió a su jubilación el 12 de abril de 2013, tras 25 años de servicio judicial.

Entre su lista de votos trascendentales se incluye, el impulso de la participación de la mujer en órganos colegiados, el apoyo a la fecundación in vitro y el respaldo (en dos ocasiones) a la reelección presidencial.

Noticia en desarrollo.