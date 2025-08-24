Política

Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional, explica por qué evalúa una candidatura presidencial

La exmagistrada reconoció que evalúa una postulación tras el llamado de colectivos sociales y detalló las condiciones que pondría para aceptar

Por Lucía Astorga

Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional, confirmó que evalúa presentar una candidatura a la presidencia de la República tras recibir la propuesta de varios colectivos sociales.








