¿Cuántos médicos especialistas faltan en Costa Rica? ¿En qué especialidades? Esto dice auditoría de la CCSS

La falta de médicos especialistas impacta directamente en la atención en los diferentes hospitales de Costa Rica. (Foto con fines ilustrativos)

La crisis de médicos especialistas que vive la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deja ver varios vacíos en los datos de la institución que impiden entender la magnitud del problema.

Esta fue una de las conclusiones de un informe de auditoría interna presentado el pasado 5 de noviembre. El objetivo central del estudio era la formación de estos profesionales, pero también abordó la situación actual y diagnosticó diferentes fallas. Esto pone presión sobre las listas de espera.

Uno de los problemas encontrados es que no se tenía unificada ni clara la cantidad de especialistas trabajando para la institución, ni sus áreas de trabajo, lo que dificultaba determinar de forma fehaciente el faltante y las necesidades.

"No fue posible obtener una base de datos única y consolidada de los médicos especialistas del país, ya que la información se encontraba distribuida en múltiples fuentes con formatos y contenidos distintos", cita el documento.

Los funcionarios de la auditoría interna debieron integrar los datos en un solo archivo y contrastarlos con el archivo maestro del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para evitar duplicados.

Se encontraron registros de 14.381 médicos especialistas en Costa Rica, 192 de ellos extranjeros que no aparecen en las bases del TSE.

Con esto definido, los auditores contemplaron las proyecciones de jubilación, defunciones, renuncias, así como el fortalecimiento y apertura de servicios o de centros asistenciales.

También se tomó en cuenta que cada residencia médica (proceso para formar especialistas) toma un promedio de cuatro años, pero algunas especialidades toman más tiempo (Ortopedia, cinco años; Neurocirugía, seis).

¿Entonces, cuántos especialistas faltan?

Anestesiología, ortopedia, radiología y ginecoobstetricia, son cuatro de las especialidades en las que más médicos han renunciado a la CCSS y esto aumenta las listas de espera. (Tomada de CorAll Family )

El informe estimó que actualmente hay un faltante de 439 especialistas.

Estas especialidades médicas son las más críticas durante 2025, según las estimaciones de la auditoría:

Radiología e imágenes médicas: faltan 99 especialistas. Anestesiología y recuperación: faltan 99 especialistas. Medicina del trabajo: 70 Cardiología: 22 Infectología: 20 Cirugía general: 18 Endocrinología: 18 Hematología: 16 Hematología pediátrica: 14 Ortopedia y traumatología: 13

Por su parte, hay algunas especialidades que, según el reporte, no padecen de escasez actualmente (pero podrían enfrentarla a futuro). Este es el caso de cirugía cardiovascular torácica, cirugía pediátrica y odontología general avanzada.

Proyecciones: ¿dónde harán falta más especialistas a futuro?

La auditoría también proyectó las necesidades de médicos especialistas para 2028. Aquí se tomaron en cuenta las personas que completarían su formación, pero también los eventuales retiros por pensión.

Para ese entonces habría un faltante de 460 especialistas, 21 más de los necesarios hoy. Pero la distribución cambiaría. Estas serían los 11 campos con mayores necesidades (dado que hay dos compartiendo el décimo lugar):

Radiología e imágenes médicas: 110 Anestesiología y recuperación: 98 Medicina del trabajo: 72 Cardiología: 23 Ortopedia y traumatología: 21 Cirugía General: 20 Infectología: 16 Endocrinología: 15 Geriatría y gerontología: 15 Hematología: 12 Hematología pediátrica: 12

Las primeras cuatro especialidades se repiten en comparación con las de 2025.

El informe concluyó que si bien el incremento en las listas de espera no se debe exclusivamente a la insuficiencia de recurso humano especializado, sí constituye un factor crítico.

“Su impacto se refleja negativamente en los indicadores de oportunidad y accesibilidad de los servicios institucionales, aumentando el riesgo clínico para los usuarios y exponiendo a la entidad a contingencias legales derivadas de la atención tardía de patologías que requieren intervención oportuna”, cita el reporte.

La Nación consultó con la CCSS las medidas que la institución está tomando para atender la situación y está a la espera de la respuesta.