Médicos que cursan una segunda especialidad o subespecialidad verán cambios en su contrato

Los médicos que optan por una segunda especialidad o subespecialidad tendrán una nueva categoría salarial, acordó la Junta Directiva de la CCSS.

Los médicos especialistas que cursan una segunda especialidad o una subespecialidad tendrán cambios en su contrato, según acordó este jueves la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El acuerdo consiste en la creación de un nuevo perfil profesional llamado Médico Residente Especialista (RE-2).

Este perfil hace que el RE-2 mantenga su salario de médico especialista (G-2) (unos ¢2,8 millones, para quienes tienen salario global). Anteriormente, quienes terminaban una primer residencia y optaban por una segunda especialidad o subespecialiad debían hacerlo en categoría de residente (aunque ya fueran especialistas) y con eso su salario era de ¢1,8 millones.

“El nuevo perfil reconoce la labor de quienes, tras completar una primera especialidad, continúan su formación para adquirir conocimientos más profundos y habilidades clínicas avanzadas“, señala un comunicado enviado por la CCSS.

“Esta equivalencia asegura coherencia entre el nivel de formación, la responsabilidad asistencial y la estructura ocupacional institucional”, añade el documento.

Además, esto también permite a los RE-2 realizar guardias en su especialidad (en fechas que no riñen con las que debe hacer como residente).

Anestesiología y cirugía son dos de las especialidades médicas con mayor escasez en Costa Rica. (albert marin/Foto:)

Janice Sandí Morales, presidenta de la Unión Médica Nacional indicó que esto se daba con quienes al terminar la especialidad comenzaban inmediatamente la subespecialidad (o una segunda), pero también golpeaba a quienes luego de años de ser especialistas optaban por seguirse formando.

“Pasaban a una plaza G-1 y así era su remuneración. Pero además, aunque fuera un anestesiólogo que pasara a formarse como anestesiólogo pediatra, bajo ningún concepto podía ir a hacer guardias de anestesiología si otro centro de salud las necesitaba. Porque un G1 solo podía hacer trabajo de médico residente. En un momento de crisis para cubrir tiempo extraordinario no podían hacer eso, aunque estuvieran inscritos ante el Colegio de Médicos como especialistas”, destacó Sandí.

De acuerdo con la institución, este nuevo perfil busca elevar la calidad de la atención en áreas que requieren un manejo más avanzado, como las enfermedades crónicas, degenerativas o de alta complejidad.