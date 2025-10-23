Estas son las universidades que pueden formar médicos especialistas

Los distintos médicos especialistas se forman a través de un convenio de la CCSS con diferentes universidades.

Los médicos especialistas se forman gracias a un convenio entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y diferentes universidades.

Este miércoles la institución y las casas de estudio firmaron un nuevo convenio con una duración de cinco años.

Estas son las universidades que pueden formar especialistas.

Universidad de Costa Rica (UCR), con la cual el convenio está vigente, por ello no se firmó este miércoles.

Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed)

Universidad de Iberoamérica (Unibe)

Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA)

Universidad Hispanoamericana (UH)

Universidad Latina de Costa Rica

Universidad Internacional de las Américas (UIA)

Estas dos últimas universidades firmaron este convenio por primera vez.

El objetivo de estos convenios es regular los términos de la coordinación, ejecución y evaluación conjunta entre la CCSS y las casas de estudios para formar especialistas en las diferentes ramas de la medicina.

Formación necesaria

En un comunicado de prensa, la CCSS indicó que este año se impulsó un aumento de más de 400 plazas para la formación de especialistas y se espera ofrecer esa misma cantidad de cupos para 2026.

Actualmente hay 954 médicos en proceso de formación para convertirse en especialistas.

No cualquier médico general puede participar de un proceso de formación para convertirse en especialista, pues antes debe cumplir varios requisitos.

El director ejecutivo del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), Juan Carlos Esquivel Sánchez, aseguró que los médicos interesados en optar por una especialidad deben realizar una prueba nacional, la cual se implementa desde 2024.

“Posterior a su aprobación se realiza una segunda prueba, que es propia de cada universidad, para garantizar la transparencia de los procesos de selección”, afirmó Esquivel en un comunicado de prensa.

Crisis de especialistas

Desde el pasado 3 de diciembre, la CCSS está en estado de emergencia institucional por la falta de médicos especialistas.

Los últimos datos fueron compartidos por la institución el 3 de junio, cuando renovó el estatus de emergencia por seis meses más.

Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 habían renunciado 218 especialistas y 32 han revocado la renuncia, para un total de 186 renuncias efectivas. De estas, se han logrado reponer 130 plazas, pero no todas a tiempo completo, afirmó en ese entonces Alexánder Sánchez Cabo, gerente médico de la CCSS.

Estas eran las especialidades con más renuncias: