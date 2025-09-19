Columnistas

Los especialistas no se van de la Caja solo por razones salariales

Poco se ha hablado sobre la posibilidad de que el desgaste profesional sea una de las principales causas de la ‘fuga’ de médicos especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social

Por Ricardo Millán González
Ricardo Millán González es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).

