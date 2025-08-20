Foros

Extenuantes guardias médicas y renuncias de especialistas

¿Quién puede trabajar más de 24 horas seguidas y hacerlo bien? No se trata de falta de vocación; se trata de límites físicos y mentales. Está demostrado que, cuanto más se prolonga la jornada laboral médica, mayor es el riesgo de cometer errores

EscucharEscuchar
Por Tatiana Barrantes Solís
Guardias médicas, agotamiento de médicos, médicos especialistas, jornadas agotadoras, largas jornadas
Luego de laborar más de 30 horas seguidas, nadie está en su mejor condición física ni mental. Esta es una de las razones por las cuales muchos especialistas renuncian a la CCSS, particularmente los más jóvenes. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
guardias médicasjornadas 4x3médicos especialistasCCSSseguridad socialagotamiento

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.