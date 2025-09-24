Política

CCSS enviará médicos a esta universidad de Brasil a especializarse en áreas clave

Los profesionales no tendrán que revalidar su título en el país suramericano, siempre y cuando retornen a Costa Rica al finalizar el programa de formación

Por Lucía Astorga
Quirófano casi a oscuras. La única luz es de la lámpara de cirugía, en el techo. Ilumina a dos médicos vestidos de verde.
Médicos costarricenses podrán viajar a Brasil a especializarse en áreas de alta demanda. (albert marin/albert marín)







