CCSS enviará médicos a esta universidad de Brasil a especializarse en áreas clave

A partir de 2026, médicos costarricenses tendrán la posibilidad de especializarse en áreas de alta demanda en la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, en Brasil, y en su hospital das Clínicas, según anunció este miércoles la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El programa se desarrollará mediante un convenio gestionado por el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss) con la universidad brasileña, bajo el marco del Programa de Capacitación Profesional para Médicos Extranjeros (PCPME).

Este mecanismo permite que profesionales de Costa Rica cursen especialidades en Brasil sin necesidad de revalidar su título, siempre que al finalizar retornen al país para aplicar los conocimientos adquiridos, explicó Alexander Sánchez Cabo, gerente médico de la CCSS.

Según informó la CCSS, entre las especialidades incluidas destacan cardiología (4 plazas), cirugía de mano y miembro superior (3), alergología e inmunología (2), algología (1), cardiología intervencionista (1), electrofisiología (1), cirugía cardíaca congénita pediátrica (1) y medicina nuclear (1).

LEA MÁS: CCSS prorroga declaración de emergencia por crisis de médicos especialistas

“Anunciamos con mucho orgullo el avance en la formalización de una alianza estratégica con la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo y su hospital das Clínicas, un referente en Latinoamérica. Esto con el objetivo de habilitar plazas para la formación de médicos especialistas costarricenses a partir de 2026”, afirmó Sánchez.

El proceso de entrevistas y selección se efectuará entre el 4 y el 12 de noviembre de 2025, en modalidad virtual o presencial, según la especialidad, indicó Juan Carlos Esquivel director ejecutivo del Cendeisss. Los detalles específicos podrán ser consultados en la página web del Cendeisss.

LEA MÁS: Médicos residentes reclaman condiciones de pago en la CCSS, ¿cuánto ganan y por qué dicen que hay injusticia?

De acuerdo con la CCSS, el hospital das Clínicas es el mayor complejo hospitalario de América Latina y la Universidad de São Paulo se ubica como la segunda mejor universidad de la región, según el QS University Rankings 2026.

“Este convenio representa una oportunidad histórica para la Caja Costarricense de Seguro Social de fortalecer sus capacidades clínicas, académicas y administrativas mediante el acceso a una institución de reconocido prestigio internacional por su excelencia médica y educativa. La Universidad de São Paulo y el hospital das Clínicas aportan un valor estratégico incalculable en esta cooperación internacional”, añadió Esquivel.