El País

Médicos residentes reclaman condiciones de pago en la CCSS, ¿cuánto ganan y por qué dicen que hay injusticia?

Los médicos residentes son los que, luego de trabajar como médicos generales, estudian una especialidad

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Juan Carlos Robles es residente en la especialidad de anestesiología y recuperación. Esta es una de las especialidades con mayor necesidad de profesionales en este momento. (Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Médicos residentesCaja Costarricense de Seguro SocialMédicos especialistasSalario globalSalario compuesto
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.