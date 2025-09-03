Médicos residentes reclaman condiciones de pago en la CCSS, ¿cuánto ganan y por qué dicen que hay injusticia?

Juan Carlos Robles es residente en la especialidad de anestesiología y recuperación. Esta es una de las especialidades con mayor necesidad de profesionales en este momento.

El médico Luis Carlos Robles Méndez está en su tercer año de residencia para convertirse en especialista en Anestesia y Recuperación. Denuncia que él y varios de sus compañeros enfrentan problemas con las categorías salariales y por ende con su pago.

Robles se graduó de médico en marzo de 2022 y desde entonces estuvo trabajando con nombramientos sustitutos hasta julio de 2023. En ese mes comenzó su residencia. Entró bajo la figura de salario global, que le correspondía a todos los trabajadores nombrados en su plaza después del 10 de marzo de 2023. Anteriormente, mientras fue médico general, devengaba el llamado salario compuesto.

Este salario global es cercano a ¢1.836.016 millones mensuales. Los contratados antes, bajo la figura de salario compuesto, devengan ¢916.358 según Robles.

“En un momento me pasaron a salario compuesto. Yo reclamé y me pasaron a salario global, hasta que ahora en julio me dijeron que me quedaba con salario compuesto”, dijo Robles en entrevista con La Nación.

En las razones que le dieron al residente para el cambio de esquema salarial fue que no había permanecido más de un mes fuera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Las personas que cesan su nombramiento y son recontratadas al menos un mes después de su dimisión regresan con salario global, pero Robles solo estuvo 15 días fuera.

En una carta emitida el pasado 24 de julio, de la cual La Nación tiene copia, le dijeron que su nombramiento bajo salario global se debió a un error de interpretación y ya no sería posible.

El documento añadió que el paso de médico general a residente no constituye un ascenso y es el mismo tipo de puesto. Sin embargo, para Robles lo es, porque sus responsabilidades aumentaron con su ingreso a la residencia.

Según Robles, el 52% de los médicos residentes (463) tienen un salario compuesto y el 48% (415) el global.

Quienes devengan el salario global son en su mayoría personas que ingresaron a laborar en la CCSS después de marzo de 2023, por ende, personas con menos experiencia que Robles o quienes están en procesos más avanzados de su residencia.

“Los médicos generales que acaban de entrar, muchos recién graduados, ganan mejor que ellos. A muchos de nosotros nos quedaría mejor renunciar a la residencia y ganar mejor con menos responsabilidades. Se perderían especialistas. Esto lleva a afección en términos de salud”, expuso.

Natalia Solís Rojas, médica infectóloga que apoya a los residentes indica que las repercusiones pueden ser mayores.

“Luchar por los residentes es luchar por la CCSS. (...) Esto va a desalentar a la gente de buscar una especialidad. Uno hace esto por vocación, pero también hay una operación arroz y frijoles”, expresó.

La Nación consultó con la oficina de prensa de la CCSS para obtener respuestas de las razones por las cuales hay residentes en estas condiciones y si podrían cambiar. Se está a la espera de la respuesta.

¿Qué harán los residentes?

Cirugía General también es una especialidad que requiere profesionales y tiene a residentes en estas condiciones. (Archivo/Archivo)

Robles expresó que ya varios residentes se están organizando para reclamar lo que consideran son sus derechos salariales.

“El grupo ha sido contundente de que esto ha sido injusto y deberíamos unirnos con el fin de que esto no le ocurra a futuros residentes”, subrayó el médico.

En este momento están agotando todas las vías necesarias para tener criterios de la CCSS antes de tomar mayores medidas.

“No queremos que se llegue a afectar la atención al usuario. Vemos las necesidades de la población. Sea como sea las atendemos”, destacó Robles.

Sin embargo, si no obtuvieran respuestas podrían ir escalando a mayores medidas de presión.

“Hay gente que me dice que ya casi tengo el salario global, ¿pero mientras tanto? ¿todo lo que se ha perdido?“, concluyó Robles.