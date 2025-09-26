Nuevo gerente del BCR se pronuncia sobre la venta del banco propuesta por el Gobierno

Julio César Trejos Delgado es el nuevo gerente general del Banco de Costa Rica (BCR). Ocupaba el cargo como interino desde febrero.

El gobierno de Rodrigo Chaves Robles ha propuesto en varias ocasiones la venta del Banco de Costa Rica (BCR); sin embargo, la iniciativa no prosperó en la Asamblea Legislativa.

En entrevista con La Nación, el 25 de setiembre, el nuevo gerente del BCR, Julio César Trejos Delgado, se refirió a la propuesta de venta de la entidad y a las áreas que debe fortalecer el banco para evitar que el tema se repita constantemente.

Trejos Delgado afirmó que su enfoque está en lograr un banco más eficiente y rentable, y que esas discusiones se dan en otros ámbitos, ajenos al mandato que le brindó la Junta Directiva.

Nuevo gerente del BCR se refiere a propuesta de gobierno de venta del banco

“Respeto mucho esos pensamientos (...) Estamos enfocados en ser un banco más eficiente, más rentable, con un rostro más humano, llegando a sectores vulnerables de la sociedad. Y la verdad es que ese tipo de cosas están en otras latitudes”, señaló.

En esa misma línea, el gerente del BCR subrayó que el mandato que le otorgó la Junta Directiva es lograr que el banco sea eficiente y tenga impacto en la economía, por lo que el resto “no le corresponde”.

No obstante, reconoció que la entidad “debe hacerse muy necesaria” mediante un buen servicio al cliente y generando facilidades en áreas como el crédito, de modo que no se vuelva a asignar esa etiqueta de “se vende”.

“Me parece que el banco tiene que hacerse muy necesario, si me lo permite el término. Mientras brindemos un buen servicio al cliente, seamos un banco que genere facilidades crediticias, tengamos una visión integral como país y apoyemos a los diferentes sectores (...) mientras hagamos esa labor, yo creo que el resto es por añadidura”, dijo.

Trejos Delgado afirmó que es consciente de que la entidad bancaria, con 1,8 millones de clientes, todavía “puede dar más”. “Queremos ser un banco con más rostro humano, que aporte más a la economía, participe más activamente y donde los clientes se sientan contentos”, agregó.

Actualmente, el BCR es el segundo banco más grande del país por activos, con ¢6,59 billones, solamente superado por el Banco Nacional, que registra ¢8,67 billones, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Julio César Trejos Delgado fue designado gerente general del BCR el pasado lunes 8 de setiembre, por un plazo de seis años. El funcionario ocupaba el puesto de forma interina desde febrero.

El nuevo gerente tiene casi 40 años de experiencia en el sector bancario. Es máster en Banca y Finanzas, licenciado en Economía y Administración de Negocios, y cuenta con trayectoria en la generación de estrategias comerciales con enfoque en resultados y vinculación financiera.