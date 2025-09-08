BCR nombra nuevo gerente general

Julio César Trejos Delgado fue designado como nuevo gerente del BCR. Asumirá de manera definitiva el 9 de setiembre.

La Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) anunció que designó como su gerente general a Julio César Trejos Delgado la tarde de este lunes 8 de setiembre.

Según un comunicado de prensa, Trejos asumirá el cargo de manera definitiva a partir de este martes 9 de setiembre, por un plazo de seis años. El gerente ocupaba el puesto de forma interina desde febrero.

La designación se da una vez concluido el proceso de reclutamiento y selección llevado a cabo por el BCR, cumpliendo con los requisitos de idoneidad solicitados en el perfil del puesto. La nómina final fue conformada por nueve candidatos.

La empresa Doris Peters & Asociados fue quien se encargó del diseño de las pruebas de capacidades técnicas, académicas y de liderazgo a los oferentes elegibles para asumir la gerencia de la institución. Según el banco, esta compañía fue seleccionada mediante un proceso de contratación pública.

Mahity Flores Flores, presidenta de la Junta Directiva General del BCR, manifestó que el proceso desarrollado consistió en la comprobación de niveles de conocimiento técnico, de reglamentación nacional e internacional, así como el cumplimiento de requisitos legales.

Flores señaló que entre los principales criterios de valoración destacaron la orientación a resultados, al trabajo en equipo, visión estratégica y liderazgo. La Junta es el órgano que realiza la designación del gerente general, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

Trejos Delgado tiene casi 40 años de trabajar en el sector bancario. Es máster en Banca y Finanzas y licenciado en Economía y Administración de Negocios. Tiene trayectoria en la generación de estrategias comerciales con enfoque a resultados y vinculación financiera.

En enero del 2024 ingresó al Conglomerado Financiero BCR en el cargo de subgerente de Banca Corporativa y Empresarial. Desde febrero del 2025 fue nombrado por unanimidad como gerente general interino mientras se realizaba el concurso público.

El pasado 3 de julio, el BCR informó a La Nación que 82 personas participaron en el concurso público para ocupar el puesto de gerente general de la entidad. Douglas Soto dejó ese cargo el pasado 10 de febrero, cuando terminó su nombramiento.

El Banco de Costa Rica es la segunda entidad financiera más grande del país, según activos. De acuerdo con datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), a junio del 2025, el BCR registró activos por ¢6,4 billones.

