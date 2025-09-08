Economía

BCR nombra nuevo gerente general

Nuevo gerente general del BCR asumirá el cargo de forma definitiva por seis años. Conozca de quién se trata

Por Luis Enrique Brenes
Julio César Trejos Delgado
Julio César Trejos Delgado fue designado como nuevo gerente del BCR. Asumirá de manera definitiva el 9 de setiembre. (BCR/Cortesía)







Luis Enrique Brenes

